«Похож на Эзопа»: Ургант и Галкин посмеялись над сединой Киркорова

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Рита Цветкова
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На днях Филипп Киркоров предстал перед публикой в естественном образе — певец перестал красить свои, как оказалось, белоснежные волосы.

«Похож на Эзопа»: Ургант и Галкин посмеялись над сединой Киркорова

Фото: Instagram @fkirkorov

Телеведущий Иван Ургант и юморист Максим Галкин высмеяли новый образ певца Филиппа Киркорова. Знаменитый артист перестал красить волосы в черный цвет и предстал перед публикой совершенно седым.

Несколько дней назад музыкант опубликовал фото с белоснежной шевелюрой на своей странице в Instagram. Поклонники отметили, что хоть жгучим брюнетом Киркоров и выглядел моложе, естественность артисту к лицу.

Галкин и Ургант в эфире шоу на Первом канале отпустили несколько шуток на этот счет. Так, супруг Аллы Пугачевой отметил, что ее бывший избранник Киркоров напоминает теперь древнегреческого поэта. Иван тут же настроение Максима поддержал.

«Кстати, как-то Филипп стал похож на Эзопа. Но это нормально. Рано или поздно», — сказал ведущий.

YouTube @ Вечерний Ургант

В одном из последних выпусков популярной передачи досталось от Урганта и певцу Диме Билану. Ведущий припомнил артисту скандал 2019 года, когда на концерте в Самаре артист появился изрядно выпившим. Тогда за досадную ошибку звезде пришлось расплачиваться кругленькой суммой. Ургант сравнил Дмитрия с канадским певцом The Weekend, которого высмеяли в сети за трату семи миллионов долларов на одном из последних шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответил на шутку Урганта Дима Билан.

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