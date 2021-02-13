«Поднялась температура, стало плохо»: представитель звезды «Следа» рассказала о его смерти

Ушел из жизни российский актер Олег Валкман. Он был известен российскому телезрителю по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След». Звезда кино и сериалов скончался в субботу, 13 февраля. Информацию о смерти Олега Валкмана в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подтвердила его представитель.

«У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало. Я не знаю, что там было», — рассказала 5-tv.ru представитель звезды «Следа».

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года в Нижнем Новгороде. Он окончил Горьковское театральное училище, а в 1996 году выпустился из Российского института театрального искусства (РАТИ) имени Луначарского.

Он впервые появился на экране в 1994 году, но его активное участие в съемках в кино началось только в 2001 году. Олег Валкман играл в таких известных телесериалах, как «Громовы», «След» и других. Всего в фильмографии Валкмана насчитывается 47 работ.

Причины смерти на данный момент уточняются. По данным 5-tv.ru, вскрытие назначено на понедельник. Место и время прощания с актером станут известны также 15 февраля.