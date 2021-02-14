«Романтика и катаклизмы»: астропрогноз на неделю с 15 по 22 февраля

Период с 15 по 22 февраля выдастся непростым и напряженным. На этой неделе нас ожидает несколько важных астрологических событий, которые повлияют на наше настроение и способность принимать решения. По словам астролога, самые трудные дни выпадут нам 16,17,18 и 19 февраля. На какие аспекты следует особо обратить внимание на предстоящей неделе рассказала астролог Алена Никольская.

Солнце в Рыбах

Солнце вступает в Рыбы 18 февраля и нам будет хотеться расслабиться и пустить ситуацию по течению, но астролог очень не рекомендует делать этого.

«Отношения с другими людьми перейдут в вялотекущую фазу, поэтому если вам нужно поставить точки над i особенно если вы хотите донести до кого-то свою точку зрения постарайтесь это сделать в понедельник и во вторник. Затем отпустите ситуацию, пускай она сама выравнивается», — сообщила Алена Никольская.

Положительной стороной этого астрологического явления будет то, что завести романтические отношения станет гораздо легче.

«Мы будем более чувствительными, сентиментальными, но при этом и более доверчивыми, поэтому обратите на это внимание, когда ваши отношения будут выстраиваться», — отметила эксперт по звездам.

Соединение Меркурия с Юпитером

Этот период может обрушить на нас огромное количество информации, которая из-за ретроградного Меркурия может оказаться фейковой, предупреждает астролог. Поэтому необходимо несколько раз перепроверить данные, чтобы не ошибиться в принятии важного для вас решения. Помимо этого ожидается буйство природных сил и происшествия техногенного характера.

«Период, когда возможны различные катаклизмы как природные, так и технические, поэтому будьте аккуратны и старайтесь держаться подальше от мест, где вы можете пострадать, а еще воздержитесь от мест с большим скоплением людей», — советует Алена Никольская.

Астролог отметила, что конец ретроградного меркурия придется на воскресенье, 22 февраля, а это значит, что принять важное решение или совершить крупную покупку станет значительно легче.

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