«Маячок погас»: о трагедии со школьницей в Петербурге мать предупреждал телефон

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 529

Трагическая история произошла в Колпинском районе Северной столицы ранним утром 14 февраля.

Фото, видео: Depositphotos / valalolo; 5-tv.ru

Бездыханное тело десятилетней школьницы было найдено рано утром 14 февраля на одной из детских площадок в Петербурге. Обстоятельства смерти в настоящее время устанавливаются, но возможно ребенка удалось бы спасти, если бы мать своевременно проверила приложение «Родительский контроль» на телефоне.

«Мне сказали, это (произошло — Прим. ред.) утром, около 5.00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела — он что-то погас. Пошла, а ее (школьницы — Прим. ред.) нет уже», — рассказала 5-tv.ru соседка семьи погибшей.

Жуткая трагедия произошла в районе Колпино. Жительница одной из многоэтажек заявила, что в ночь на 14 февраля пропала ее малолетняя дочь. Со слов матери, девочка ушла из квартиры без верхней одежды. Самой найти школьницу не удалось, потому пришлось обращаться в полицию.

Спустя некоторое время в правоохранительные органы также поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что обнаружил бездыханное тело маленькой девочки в одном из дворов на Новгородской улице.

Что подвигло ребенка покинуть квартиру ночью — неизвестно до сих пор. Соседи сообщают, что семья малышки была хорошей, агрессивного поведения за родителями не наблюдалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время следователи ведут работу с мамой покойной. Ей также оказывают помощь психологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тыве женщина наняла киллера для убийства восьмилетней школьницы.

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