Стал известен предварительный диагноз госпитализированного Михаила Боярского

У госпитализированного в петербургскую больницу Михаила Боярского медики диагностировали неуточненную пневмонию. По информации 5-tv.ru, экспресс-тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Кроме того, десять дней назад любимый всеми «мушкетер» сделал прививку от COVID-19.

Как сообщалось ранее, «скорую помощь» накануне ему вызвала супруга актриса Лариса Луппиан. Причиной беспокойства за 71-летнего супруга стали слабость и поднявшаяся температура.