Стал известен предварительный диагноз госпитализированного Михаила Боярского
| Светлана Шевченко Общество 23 383
Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин
У госпитализированного в петербургскую больницу Михаила Боярского медики диагностировали неуточненную пневмонию. По информации 5-tv.ru, экспресс-тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Кроме того, десять дней назад любимый всеми «мушкетер» сделал прививку от COVID-19.
Как сообщалось ранее, «скорую помощь» накануне ему вызвала супруга актриса Лариса Луппиан. Причиной беспокойства за 71-летнего супруга стали слабость и поднявшаяся температура.
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