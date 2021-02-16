В Москве простились со звездой «Следа» Олегом Валкманом

В Москве состоялось прощание с актером Олегом Валкманом, известным ролью патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След». Церемония прошла в 29-й больнице.

Проститься с актером пришли друзья и коллеги. Из родственников у Валкмана осталась только племянница с трехмесячным сыном. Именно она занималась сбором средств и организацией траурной церемонии. Сам актер не был женат и не имел детей.

Прощание с артистом началась с православной молитвы, так как он был верующим человеком, сообщает Starhit.

«Дорогой Олег, злюсь немного, потому что не жалел ты себя. Добрее человека я не встречала в нашем актерском цеху. Не обижался ни на что. Любил свое дело, любил людей вокруг себя», — сказала коллега актера по сериалу «След» Ольга Копосова.

Другие близкие Валкмана рассказали, что он был настолько добрым человеком, что даже сердиться у него не получалось. Из-за фамилии друзья называли его Валиком. При этом актер был настоящим богатырем — большим и сильным, поделились близкие. На прощании присутствовала и бывшая избранница актера, с которой он встречался 1,5 года. Со слов женщины, Валкман был очень трогательным человеком.

После прощания гроб с актером на машине отправили в Нижний Новгород, на его родину. Там актера похоронят.

Актер Олег Валкман ушел из жизни 13 февраля. Его смерть стала полной неожиданностью для коллег. Представитель актера сообщила, что незадолго до смерти он почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Мужчину на скорой отвезли в больницу, где поместили в реанимацию. На следующий день он умер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, коллега Валкмана по сериалу «След» Сергей Пиоро рассказал, что на одной из съемок стал свидетелем того, как Валкману стало плохо, у него случился приступ, но потом состояние нормализовалось. Пиоро предположил, что у коллеги были проблемы со здоровьем, но какие конкретно, неизвестно.