«У него был приступ»: звезда сериала «След» Сергей Пиоро о смерти коллеги Олега Валкмана

Новость о скоропостижной смерти известного российского актера Олега Валкмана шокировала его родственников, преданных фанатов и коллег по съемкам. Звезда телесериала «След» скончался по неизвестным причинам в субботу, 13 февраля. Об этом 5-tv.ru стало известно от официального представителя артиста.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru коллега актера Сергей Пиоро рассказал, что у Олега Валкмана были небольшие проблемы со здоровьем.

«Давно у него… где-то в ноябре мы с ним встречались, он был на съемках. Был приступ, ему стало нехорошо. Но вроде потом все было нормально. Ну, у него была небольшая проблема, с чем связанная неизвестно», — рассказал артист.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года в Нижнем Новгороде. Он окончил Горьковское театральное училище, а в 1996 году выпустился из Российского института театрального искусства (РАТИ) имени Луначарского.

Он впервые появился на экране в 1994 году, но его активное участие в съемках в кино началось только в 2001 году. Олег Валкман играл в таких известных телесериалах, как «Громовы», «След» и других. Всего в фильмографии актера — 47 работ.

По данным 5-tv.ru, вскрытие назначено на понедельник. Место и время прощания с актером станут известны также 15 февраля. По словам, представителя Валкмана, перед смертью актеру внезапно стало плохо.