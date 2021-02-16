В больнице прокомментировали госпитализацию Михаила Боярского
| Алина Потёмкина Общество Эксклюзив 3 556
71-летний народный артист РФ был доставлен в медучреждение по настоянию супруги.
Фото: ТАСС / Медведь Анатолий
В петербургской больнице № 122 подтвердили госпитализацию Михаила Боярского. Там сообщили 5-tv.ru, что народный артист действительно находится на лечении, однако по его просьбе информация о его состоянии разглашаться прессе не планируется.
О госпитализации «главного мушкетера страны» сообщила его супруга Лариса Луппиан. По ее словам, в настоящее время Михаил Сергеевич проходит обследование.
Ранее 5-tv.ru писал, связана ли госпитализация Боярского с коронавирусом.
Читайте также
-9° 761 мм рт. ст.
67%
67%
73.29
-0.02 88.94
-0.04
-0.02 88.94
-0.04
Нашли ошибку?