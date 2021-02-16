В больнице прокомментировали госпитализацию Михаила Боярского

В петербургской больнице № 122 подтвердили госпитализацию Михаила Боярского. Там сообщили 5-tv.ru, что народный артист действительно находится на лечении, однако по его просьбе информация о его состоянии разглашаться прессе не планируется.

О госпитализации «главного мушкетера страны» сообщила его супруга Лариса Луппиан. По ее словам, в настоящее время Михаил Сергеевич проходит обследование.

Ранее 5-tv.ru писал, связана ли госпитализация Боярского с коронавирусом.