«Призваны расширять границы». Правда и мифы о людях, рожденных в високосный год

Чего только не списывают на високосный год — все беды, катастрофы, неурожаи. Некоторые даже дурной характер объясняют именно неудачной датой рождения. Имеет ли это реальную подоплеку или остается вымыслом, и чем на самом деле отличаются люди, рожденные в високосный год, 5-tv.ru рассказала ведический астролог Ирина Сычева.

По ее словам, никаких четырехгодичных циклов в ведической астрологии нет, однако каждые 12 лет Юпитер оказывается в знаке Козерога, и это неизбежно влияет на ход вещей. Такие годы можно назвать «високосными», и в них рождаются люди, наделенные рядом незаурядных черт характера.

«Дети, рожденные в эти года, обладают большой силой воли, им приписывают мужество и множество талантов и способностей. И как раз таким был 2020 год», — отметила астролог.

Этим счастливчикам под силу не только самим ковать свою судьбу, но и влиять на окружающих, трансформировать мир вокруг себя, добавила Сычева.

«Они призваны в мир, чтобы создавать новое поле для действия. Чтобы расширять свои границы и помогать другим. В каком-то смысле это революционеры», — сказала эксперт.

Кроме того, такие люди наделены яркой харизмой и не стесняются этим пользоваться. Им свойственно легко заводить знакомства, но вот обрести настоящих друзей — для них задача не из простых.

«Они отличаются целеустремленностью, и благодаря завидной настойчивости и упорству, становятся лидерами. Обладают отменной интуицией, порой даже граничащей с экстрасенсорными способностями. Очень коммуникабельны и легко находят общий язык с окружающими, если видят в этом необходимость. Правда, у них бывают сложности с поиском настоящих друзей, и они могут проявлять некоторое неуважение к руководству или даже к правительству. Это, конечно, мешает им по жизни», — заключила астролог.

Кроме того, она добавила, что не стоит делать однозначные выводы о том или ином человеке, исходя из общих знаний о годе его рождения. Обобщения в этом вопросе могут навести на ложный след, так как судьба каждого человека индивидуальна.

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