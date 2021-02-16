«Передерутся еще при при жизни»: Сафронов об идее создать кладбище для звезд

Идея создать кладбище для звезд, которую ранее высказал Стас Барецкий — абсурдна и непонятна. Так считает художник Никас Сафронов. Свою точку зрения он высказал в интервью 5-tv.ru.

«Его инициатива не столь важная и интересная. Я не думаю, что, дай Бог ему долгих лет жизни, Никита Сергеевич [Михалков] захочет быть похоронен рядом с [Ольгой] Бузовой. Это разные совершенные уровни. Это звезда „Дома-2“ и есть звезды настоящие, как Василий Лановой или [Олег] Табаков», — заявил художник.

Он напомнил о советской традиции, когда прах великих государственных деятелей захоранивали в кремлевской стене, а народных художников — на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбище.

«Звезда звезде рознь <...>Тогда для шоу-бизнеса надо какое-то кладбище: там Бузова и рядом с ней ее друзья», — отметил Никас.

По его мнению, если звезды хотят остаться в памяти, то пусть лучше заказывают портреты у именитых художников — их можно выставить в музее или галерее.

«Стоит ли делать отдельное кладбище? Вряд ли. Тут запутаются, кто звезда, кто не звезда. Они передерутся все друг с другом еще при жизни. Эта инициатива абсурдная, непонятная. Сказал человек от нечего делать и вызвал ажиотаж», — заключил Сафронов.

Как писал 5-tv.ru ранее, музыкант и шоумен Стас Барецкий предложил открыть кладбище для знаменитостей в Мытищах. Он намерен направить свою идею на рассмотрение в Госдуму.