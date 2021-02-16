На улице минус 20: Почему Федосеева-Шукшина не едет к сломавшему ногу Алибасову?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 965

Адвокат актрисы сообщила, что неприятная ситуация, в которую попал продюсер, была предсказуема.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Лидия Федосеева-Шукшина очень переживает из-за новостей о госпитализации с открытым переломом ноги своего супруга Бари Алибасова. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. Однако приехать к мужу артистке мешает состояние собственного здоровья и неблагоприятные погодные условия.

«До сих пор у Лидии Николаевны не было возможности, несмотря на постоянные попытки, с Бари Каримовичем связаться. Конечно, в ситуации, когда он попадает в больницу с такой травмой как открытый перелом, и Лидия Николаевна узнает об этом из газет, она очень переживает. У меня ощущение, что она готова была бы поехать к нему в Калининград, если бы сама себя чувствовала чуть-чуть получше и на улице не было минус 20 градусов», — сказала адвокат.

Также она добавила, что в ситуации, когда 73-летнего продюсера «сдернули с места» и перевезли в незнакомую обстановку, эксцесс с переломом ноги был ожидаем.

Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде 14 февраля. У него диагностировали открытый перелом ноги и провели срочную операцию. Подробности состояния продюсера рассказал позднее его сын. Также, как писал 5-tv.ru, он выразил уверенность, что Федосееву-Шукшину не интересует здоровье супруга.

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