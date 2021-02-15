«Память 2-3 минуты»: сын Алибасова об «убегающем» со сломанной ногой отце

Бари Алибасов-младший рассказал 5-tv.ru о состоянии отца после операции. Накануне стало известно, что продюсер сломал ногу и был госпитализирован в Калининграде. Операция, по словам его сына, прошла успешно, однако заживление тормозит излишняя активность 73-летней знаменитости.

«Бежал „на концерт“, сломал ногу. Ну, как на концерт — у него постоянно то концерт, то еще что-то. На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал», — поведал сын Алибасова.

Продюсеру предстоит провести на больничной койке как минимум неделю. После его наследник намерен усилить «охрану» отца — одной сиделке, по его словам, просто не под силу уследить за таким активным подопечным.

«Как вернемся домой, думаю, нужно будет нанять дополнительную сиделку, потому что одна не справляется. Теперь очевидно, что Бари Каримович не может оставаться один ни на секунду», — заявил Бари Бариевич.

Что касается общего состояния продюсера, по мнению его сына, оно гораздо лучше, чем было. Память возвращается к нему пока ненадолго, но активность производит позитивное впечатление.

«Папа сейчас веселее. Он с утра до вечера разговаривает очень много. Обычно это просто набор слов, но это гораздо лучше, чем когда он просто лежит и молчит. Вот сегодня с ним болтали о Второй мировой и о появлении рок-н-рола в России до четырех утра! Самое главное, чтобы он в безопасности был. Врачи говорят, что шансы маленькие, но три раза же он уже приходил в себя», — заметил Алибасов-младший.

В Калининград из Москвы Бари Алибасова отвезли еще в январе после последней на тот момент госпитализации. Примечательно, что уже тогда продюсер находился в инвалидном кресле и жаловался на боли в ногах.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученый заявил об опасной прогрессирующей болезни у Бари Алибасова.