Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

|
Василий Заика
2 194

Астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание мужчинам при выборе спутницы на долгие годы.

Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Фото: Depositphotos / ASjack

Любой уважающий себя мужчина рассчитывает видеть рядом с собой спокойную, домашнюю и заботливую избранницу. Это стремление вполне объяснимо, так как семья является, по сути, тылом для представителей сильного пола.

В преддверии Дня защитника Отечества 5-tv.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание при выборе спутницы на долгие годы и под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины. Специалисты утверждают, что представительницы нижеуказанных астрологических символов не способны хранить верность супругу.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца женщины хотят видеть рядом с собой мужчин, преисполненных страстью и темпераментом. В случае, если избранники по какой-то причине не в силах дать необходимые эмоции, то дамы начнут эти ощущения искать на стороне. Женщина-Стрелец с легкостью обзаведется любовником и начнет требовать от него всего недостающего. Зачастую подобная схема поведения провоцирует разлад в отношениях и последующее расставание.

Водолей

Представительницы этого знака зодиака не задумываясь окунаются с головой в очередную любовную связь. Стоит отметить, что женщины-Водолеи уже во время первого свидания с потенциальным партнером допускают возможность сексуального контакта. Причиной этому является стремление заполучить свежие впечатления и эмоции. Данный факт вполне объясняет их предпочтение не вступать в длительные отношения и довольствоваться короткими «романчиками», которые без особых моральных издержек можно завершить в любой момент.

Рыбы

Причина недостойного поведения рожденных под знаком Рыбы дам легко объяснима. Они просто жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Когда встретившийся на пути мужчина вызывает интерес, женщина — представительница этого астрологического символа — сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка-Рыба «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы, готовой с высунутым языком выполнять любые прихоти.

5-tv.ru обращает внимание, что чрезмерная доступность все же не свойственна основной массе россиянок, появившихся на свет под вышеуказанными знаками зодиака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака влюбятся и разбогатеют в марте.

Читайте также

-14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.77
0.48 89.08
0.14
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Последние новости

14:56
Суд огласил приговор экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву
14:47
Совфед одобрил закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ
14:46
Госдума РФ утвердила закон о блокировке незаконной агитации в интернете
14:40
В чем секрет идеальной фигуры Светланы Бондарчук?
14:35
Основные тезисы встречи Владимира Путина с главами фракций в Госдуме
14:16
Ушли на рассвете карьеры: Актеры, которые не дожили до 30 лет

Сейчас читают

Весна идет, весне — дорогу! Какие знаки зодиака влюбятся и разбогатеют в марте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Жорин рассказал, чем обернется желание Шнурова «проучить» Пригожина
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака