Луппиан рассказала о том, когда Боярский выйдет на сцену после госпитализации

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 083

Народный артист РСФСР был госпитализирован в петербургскую больницу 15 февраля с предварительным диагнозом — «неустановленная пневмония».

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Художественный руководитель театра им. Ленсовета и супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала о самочувствии госпитализированного ранее актера и его планах в работе.

«Михаил Сергеевич едет домой, Спектакль завтра состоится», — коротко заявила она в интервью 5-tv.ru.

Народный артист РСФСР был госпитализирован в петербургскую больницу 15 февраля с предварительным диагнозом — «неустановленная пневмония». У Боярского поднялась температура и появилась сильная слабость. Взволнованная супруга вызвала «скорую помощь».

Приехавшие на вызов медики приняли решение госпитализировать 71-летнего актера в городскую больницу № 122, где, к слову, проходила ранее лечение от коронавируса Алиса Фрейндлих. Тест на COVID-19 у любимого всеми «мушкетера» показал отрицательный результат, что не удивительно. Десять дней назад Михаил Сергеевич сделал прививку.

Что послужило поводом для волнения неизвестно. Как сообщил в интервью 5-tv.ru сын актера депутат Госдумы РФ Сергей Боярский, медики были готовы его выписать еще вчера, но решили дождаться окончательных результатов обследования.

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