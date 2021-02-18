«Разная система ценностей»: Меньшова впервые объяснила уход из шоу с Галиным

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Анна Васильева
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Телеведущая опровергла слухи о конфликте с шоуменом.

«Разная система ценностей»: Меньшова впервые объяснила уход из шоу с Галиным

Фото: Instagram @juliavmenshova

Известная телеведущая Юлия Меньшова впервые рассказала, почему перестала вести шоу «Сегодня вечером», которое выходит на Первом канале. Соведущим Меньшовой в этом проекте был Максим Галкин.

Зрители не могли не заметить, что Юлия давно не появляется в субботней передаче. Она вела развлекательную программу около двух лет. Изначально Меньшова и Галкин вместе выходили в эфир. Затем они стали работать в программе по очереди. В итоге Меньшова и вовсе исчезла с экранов. Это породило множество слухов и домыслов. Главный — ссора с Галкиным. Телеведущая опровергла эту сплетню, пишет «Экономика сегодня».

«У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Другое дело, что среда шоу-бизнеса совершенно не похожа на киношную. Это разное качество существования в жизни, система ценностей. Максим прекрасно ориентируется в атмосфере разговора с людьми из шоу-бизнеса. Он с ними со всеми на короткой ноге. Есть какие-то личные истории, отношение и так далее», — сказала телеведущая в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Она добавила, что просто не смогла найти общий язык с редакцией программы «Сегодня вечером». Меньшова сказала, что из-за конфликтов при монтаже ее часто вырезали. Возможно, именно из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени, возникли слухи об их ссоре, предположила Юлия Меньшова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Меньшова пожаловалась, что в детстве на новогодних елках в детсаду ей ни разу не довелось быть Снегурочкой и даже Снежинкой. Но она считает, что именно этот факт стал рычагом для ее успешной карьеры во взрослой жизни.

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