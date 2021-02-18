🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, убывающая Луна в Стрельце. Если у вас есть какие-либо вопросы правового характера, то настало самое время, чтобы заняться ими.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, убывающая Луна в Стрельце окажет поддержку каждому, кто займется решением юридических и правовых вопросов. Все дела, связанные с бюрократией и административной деятельностью, уладятся словно сами собой, стоит только взяться за них.
♈ Овен
Это прекрасный день для начала нового приключения, которое заставит вас снова ощутить яркий вкус жизни. И если старые страхи будут снова проявлять себя, то попробуйте не придавать им значения, а просто понаблюдайте за ними без лишних движений.
Космический совет: позвольте себе расслабиться.
♉ Телец
Финансовые трудности могут настигнуть вас сегодня, Тельцы. При этом не стоит подавлять в себе ощущение, что вам платят меньше, чем вы того заслуживаете. Попробуйте решить этот вопрос, поговорив с клиентами или начальством. Сегодня для этого прекрасный день.
Космический совет: требуйте того, чего вы заслуживаете.
♊ Близнецы
Сегодня вам, Близнецы, может показаться, что добиться желаемого просто невозможно, что все ваши старания напрасны, а сил совсем не осталось. Попробуйте посмотреть на все под другим углом, и окажется, что ваша заветная цель гораздо ближе к вам. Отбросьте пессимизм и следуйте за своей мечтой!
Космический совет: никогда не сдавайтесь!
♋ Рак
Периоды бурной деятельности сменяются пассивным существованием. Так устроена жизнь, Раки. Если вы сейчас пребываете в апатии от бездействия, то попробуйте просто посмотреть по сторонам. Остановитесь и прислушаетесь к вашей душе и телу. Что они вам говорят?
Космический совет: остановитесь и просто дышите.
♌ Лев
Когда мы формируем нерушимое мнение о том, как должны и как не должны вести себя люди, мы обременяем их, наклеиваем ярлык. В итоге это не оканчивается ничем, кроме разочарования. Милые Львы, возможно, стоит проявить некоторую гибкость и не быть столько категоричным по отношению к другим людям? Звезды говорят, что это даст хорошие плоды.
Космический совет: проявляйте больше любви к окружающим.
♍ Дева
Похоже, звезды ведут вас к большому празднику, Девы. В этот день увеличивается вероятность получить предложение руки и сердца от давнего поклонника или же стать подружкой невесты на чьей-то свадьбе. И как бы радостно все это не было, но вам придется проявить сдержанность в своих эмоциях, чтобы не «перегореть» раньше времени.
Космический совет: порадуйтесь за тех, кто вам дорог.
♎ Весы
Навалилась целая гора дел и теперь не знаете, как со всем справиться? Но ведь вы сами взяли на себя эту ответственность, Весы. Не старайтесь ухватиться за все сразу, решайте вопросы постепенно. В какой-то момент может показаться, что эта работа никогда не закончится, но вы точно со всем справитесь!
Космический совет: завершите все дела.
♏ Скорпион
Вокруг вас так много всего: дела, вещи. Но оцените трезво, что из этого действительно важно для вас, Скорпионы? Избавьтесь от всего, что отвлекает, что мешает концентрироваться на главном. И все пойдет как по маслу.
Космический совет: уберите все лишнее.
♐ Стрелец
Вы так привыкли сдерживать себя, Стрельцы, что рискуете пропустить действительно важные события. Не бойтесь открываться другим людям, ведь именно они приносят в нашу жизнь любовь, которой вам так не хватает.
Космический совет: откройте свое сердце.
♑ Козерог
Звезды рекомендуют вам притормозить и сбросить с себя суету и спешку, Козероги. Подумайте о чем-то медленном и неторопливом: сосредоточенное занятие йогой, утренний аромат свежих трав. Не торопитесь жить!
Космический совет: зарядитесь спокойствием.
♒ Водолей
Для достижения любой цели у вас есть два пути: грубая сила, с помощью которой вы не раз брали вершины, и мягкая эмпатия, которая порой дается вам тяжело. Оба метода будут успешными при решении вопросов, но зачем тратить больше сил, когда все и так предельно просто?
Космический совет: выбирайте путь наименьшего сопротивления.
♊ Рыбы
Есть вещи, с которыми мы просто не в силах справиться, есть вопросы, которые мы уже никогда не сможем решить. Это естественный процесс жизни, Рыбы. И порой единственный способ справиться с давними проблемами — это отпустить их. Только так появится место для новой надежды.
Космический совет: научитесь отпускать.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 февраля.
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