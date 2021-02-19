Бывший глава Рузского района Подмосковья задержан по подозрению в коррупции

|
Нюра Незванова
1 007

Максима Тарханова подозревают в хищении сотни миллионов рублей.

Бывший глава Рузского района Подмосковья задержан по подозрению в коррупции

Фото: Instagram @maksimtarkhanov

Бывшего руководителя Рузского района Московской области Максима Тарханова задержали по подозрению в коррупции. По версии следствия, он причинил ущерб бюджету на сотни миллионов рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчину задержали в ночь на 18 февраля. Также в преступлении подозревают его экс-заместителя Рыбакова. В настоящий момент с ним ведутся следственные действия. Задержанные проходят по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Сообщается, что речь идет о строительстве очистных сооружений, которыми занималась администрация Рузовского района, ООО «АИТ» и Госстрой. После завершения работ их должны были эксплуатировать ООО «АИТ». Однако все происходило лишь на бумаге — на деле никаких сооружений построено не было.

Правда вскрылась после того, как Тарханов покинул свой пост в 2018 году. Через три дня бывший глава района устроился в мэрию Москвы первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти.

Новым главой района был избран Николай Пархоменко. В период его работы обнаружилось, что очистные сооружения создавались лишь на бумаге. Спустя еще год были задержаны руководители ООО «АИТ».

-10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.97
0.19 89.54
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:45
«Заслужил право жить так, как я хочу!» — Лазарев ответил хейтерам на гей-сплетни
10:28
Прощание с актером Андреем Мягковым проходит в Москве
10:18
Момент мощного прорыва трубы в Петербурге попал на видео
10:14
Ким Кардашьян и Канье Уэст официально подали на развод и начали раздел имущества
9:56
В России зарегистрировали третью отечественную вакцину от COVID-19
9:47
Госдеп США не предложил новые санкцие против «Северного потока — 2»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на март для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка
Как по месяцу рождения человека узнать его характер?

Новости Lentainform

Загрузка...