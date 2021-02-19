Бывший глава Рузского района Подмосковья задержан по подозрению в коррупции

Бывшего руководителя Рузского района Московской области Максима Тарханова задержали по подозрению в коррупции. По версии следствия, он причинил ущерб бюджету на сотни миллионов рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчину задержали в ночь на 18 февраля. Также в преступлении подозревают его экс-заместителя Рыбакова. В настоящий момент с ним ведутся следственные действия. Задержанные проходят по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Сообщается, что речь идет о строительстве очистных сооружений, которыми занималась администрация Рузовского района, ООО «АИТ» и Госстрой. После завершения работ их должны были эксплуатировать ООО «АИТ». Однако все происходило лишь на бумаге — на деле никаких сооружений построено не было.

Правда вскрылась после того, как Тарханов покинул свой пост в 2018 году. Через три дня бывший глава района устроился в мэрию Москвы первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти.

Новым главой района был избран Николай Пархоменко. В период его работы обнаружилось, что очистные сооружения создавались лишь на бумаге. Спустя еще год были задержаны руководители ООО «АИТ».