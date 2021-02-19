Блогер Рустам Солнцев определил место на «звездном кладбище» для Стаса Барецкого, который намерен открыть его в Мытищах. В интервью 5-tv.ru экс-участник «Дома-2» не стал сдерживаться в выражениях.

«Он что-нибудь сказал, куда он себя относит? Его куда надо? Или его можно как пугало на палку — и на заборе оставить. Насадить его, и чтобы [висел] в красном пиджаке. Не хочу его, правда, комментировать!» — высказал свое мнение Солнцев.

Дело в том, что Барецкий, его слова в беседе с ФАН привел PR-директор шоумена Вадим Горжанкин, рассказывая о том, каким видит будущий погост, заявил, что участников самого долгого реалити-шоу на российском телевидении будут хоронить за забором. А Никита Михалков, по его задумке, не будет лежать рядом с Ольгой Бузовой, «если она этого не захочет».

Как писал 5-tv.ru, мнения о проекте «звездного кладбища» Барецкого среди знаменитостей разделились. Так, его поддержали Сергей Шнуров и Иван Краско, а против выступили Сергей Соседов, Никас Сафронов и Никита Джигурда.