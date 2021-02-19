«Бузова не будет лежать с Михалковым»: Барецкий о концепции «звездного» кладбища

Петербургский шоумен Стас Барецкий слов на ветер не бросает. Если кому-то из селебрити показалось, что его идея создать «звездное кладбище» — очередной пиар-ход, то это большая ошибка. В беседе с 5-tv.ru артист подтвердил информацию о существовании проекта и даже рассказал, какие коррективы хотел бы внести в первоначальный план.

Так, например, если раньше Барецкий даже не думал о том, кого и с кем нужно хоронить, то сегодня считает необходимым разделить погост на сектора. Ну, чтобы актеры и певцы могли выбрать себе подходящую «компанию».

«У нас будут аллеи! Бузова не будет лежать с Михалковым, если не хочет. Аллеи певцов эстрадных, аллеи киноактеров и режиссеров, аллея с очень заслуженными людьми, как Никита Михалков. Она будет украшенная, нарядная! Люди более высокого полета будут лежать, конечно, на более выгодных местах», — объяснил принцип распределения могил Барецкий.

Шоумен заявил, что не планирует делать из своего погоста второе Ваганьковское или Новодевичье кладбище. Его цель — «похоронить» всех представителей искусства, а не только самых именитых. Ведь многие, несмотря на бесконечные таланты, прозябают в нищете и умирают неизвестно где. А могут удостоиться чести лежать в особых условиях.

«Это кладбище вообще для артистов. Не элитных, как Иосиф Давыдович Кобзон, а обычных артистов. „Пришлых“ там не будет: артисты и их родственники. Систему подхоранивания никто не отменял. <…> У нас будет своеобразный театр на кладбище. Люди будут приходить, поминать», — рассказывал о грандиозном проекте Стас Барецкий.

Впрочем, некоторым селебрити, независимо от того, как много они сделали для процветания шоу-бизнеса, все же могут отказать в желании прикупить элитное местечко на погосте. В «черном списке» пока находятся звезды телепроекта «Дом-2», процитировал шоумена его PR-директор Вадим Горжанкин. Как напоминает ФАН, Барецкий не хочет, чтобы актеры, музыканты и представители других творческих профессий еще при жизни переругались из-за «неприятного соседства», а потому решил установить своеобразный «фейсконтроль».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шоумен Никита Джигурда отнесся к идее Стаса Барецкого создать отдельное кладбище для звезд.