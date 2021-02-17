Предложение музыканта Стаса Барецкого открыть в Мытищах специальное кладбище для артистов из-за их социальной незащищенности вызвало скепсис у Сергея Соседова. В интервью 5-tv.ru, он поделился своим мнением насчет этой задумки.

«Говорить о том, что актеры не защищены — ну, это смешно. Даже мало-мальски известные люди имеют сегодня имеют неплохие гонорары и живут в общем неплохо», — заявил музыкальный критик.

Ранее Барецкий предложил делать на кладбище льготные могилы для тех артистов, которые умирают в одиночестве, как это было с актером сериала «След» Олегом Валкманом.

«Я вижу в этой идее просто бизнес-проект. Барецкий хочет открыть свое дело. Что-то кому-то собирать, какие-то фонды. Он как, у кого собирается брать, у спонсоров деньги на похороны? Он как это видит? Это все очень странно», — возмутился Соседов.

Он напомнил, что есть кладбища для знаменитостей, «где простому человеку не лечь никогда»: Новодевичье, Ваганьковское, Троекуровское. Непонятна критику оказалась и идея открыть на погосте концертную площадку для благотворительных концертов, поэтому он считает, что проект не нужно воплощать в реальность.

«Что-то хочет он сам заработать на этом. Концертная площадка на кладбище — я себе плохо это представляю. Вечера памяти на кладбище? Это как-то не знаю. Концертный зал? Билеты там будут продаваться? Как-то это звучит нехорошо. Я не хочу идти в концертный зал на кладбище и не пойду туда. Эта идея не должна быть поддержана никак», — заключил Соседов.

Как писал 5-tv.ru, ранее намерения Барецкого открыть звездное кладбище подверг критике художник Никас Сафронов.