Какие подарки на 23 февраля обрадуют мужчин, а какие могут обидеть?

Далеко не все подарки на 23 февраля действительно радуют мужчин, хотя они в этом и не всегда признаются, уверена интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова. В беседе с 5-tv.ru эксперт объяснила, что доставит представителям сильного пола искреннюю радость в День защитника Отечества, а что может даже обидеть.

По словам Адриановой, концепция мужского подарка кардинально отличается от классического стереотипа: презент должен отличаться нарочитой мужественностью и практичностью или обязательно иметь некое отношение к армии. Кроме того, что не все чествуемые в этот день проходили военную службу, у них есть свои интересы, которые могут быть далеки от этой области.

Итак, что же преподнести супругу, брату, отцу или возлюбленному? Для начала рассмотрим подарки-табу!

Что не стоит дарить мужчине на 23 февраля?

Несмотря на популярность этого вида подарков, выбор в сторону практичности, скорее всего, не создаст праздничного настроения у вашего избранника. Даже если он действительно мастеровит и считает свой ящик с инструментами святыней.

«Практичные подарки — инструменты, дрель, какой-нибудь станок, да все что угодно… Если мужчине это действительно нужно, он давным-давно купил это сам. А если по какой-то причине у него этого еще нет, то вряд ли вы угадаете, что именно нужно», — уверена психолог.

Также представители сильного пола не в восторге от разного рода «мимимишностей». Получив от вас плюшевого мишку или парную футболку, на которой ваше совместное фото, например, партнер, скорее всего, только сделает вид, что рад. Чтобы вас не обидеть.

«Мы, девочки, это безумно любим, но мужчине это непонятно и не нужно», — поясняет Адрианова.

Также не стоит дарить подарки, которые могут содержать неоднозначный подтекст. Гель для душа — ему что нужно помыться? Пена для бритья — ему не идет борода? Стандартный набор, состоящий из носков и трусов — в этой же категории.

«Последний вид подарка, который не стоит ему дарить — это разные виды дорогих подарков. Почему? Потому что мужчина, во-первых, сам любит реализовывать свои мечты, а во-вторых, он сам может себе купить все, что угодно. Если же нет, в этом случае дорогим подарком вы можете сильно задеть его эго и даже оскорбить», — предупреждает эксперт.

Что стоит дарить мужчине в День защитника Отечества?

Ваш кавалер с радостью примет все, что угодно, если вы вложили в презент свою душу. Сделайте его своими руками или приготовьте роскошный ужин — мужчины обожают, когда женщина умеет вкусно накормить. Проявите фантазию! Возможно, он будет без ума от посвященного ему танца или написанного вами портрета, пусть и не очень профессионально исполненного.

«Фотоколлажи тоже подойдут, но только не со своими изображениями. Мужчины эгоистичны, на свой праздник они хотят внимания к себе, а не к вам», — добавляет Адрианова.

По мнению психолога, вы «попадете в цель», если подарите нечто, соответствующее интересам или хобби близкого человека. Вспомните, наверняка он упоминал, что ему нужна какая-то деталь для сборки модели самолета, или он мечтает о новой книге из любимой серии. Вероятно, ваш мужчина давно не был на концерте любимой группы или собирался на интересное мероприятие — вперед за билетами!

«Не забывайте про сюрприз. Даже если вы что-то такое нереально классное приготовили, и вам не терпится с ним поделиться и похвастать, отложите этот момент до самого праздника. Когда будете отдавать, можно даже ничего не говорить и делать это молча и просто смотреть ему в глаза. Таким образом, вы заденете его за самое живое», — заключила психолог.

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