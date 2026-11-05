Разница в 23 тысячи: в каких регионах РФ самая высокая и самая низкая пенсия

Разрыв между самой высокой и низкой средней пенсией в России превысил 23 тысячи

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года составила 23 337 рублей. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России из базы госстатистики.

По состоянию на 1 сентября самая высокая средняя пенсия была зафиксирована на Чукотке — 42 248 рублей. Самая низкая — в Дагестане, где жители получали в среднем 18 911 рублей. По данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре вырос на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.

Определенные категории граждан РФ могут претендовать на получение сразу двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II и III групп, а также награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Две пенсии положены инвалидам, ставшим таковыми из-за военной травмы, бывшим военнослужащим, федеральным госслужащим и космонавтам. Право на дополнительные выплаты имеют родители и вдовы погибших призывников и добровольцев, дети с инвалидностью и пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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