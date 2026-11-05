Мужчину задержали за «выстрел» пальцем в силовиков у Белого дома

Жителя Вашингтона задержали за имитацию стрельбы в сторону силовиков

В Вашингтоне у Белого дома задержали мужчину за имитацию выстрела в сторону сотрудников Национальной гвардии США. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 2 ноября. Представитель ведомства, управлявший микроавтобусом, обратил внимание на мужчину: в одной руке тот держал телефон, а другой изображал «пистолет» и направлял его на машину. Силовики поймали преступника и удерживали до приезда полицейских.

Задержанным оказался 28-летний Уильям Джонатан Кларк. Сперва мужчине вменяли угрозу и нападение на сотрудника нацгвардии, однако впоследствии прокуратура переквалифицировала обвинение на более мягкое. Теперь ему инкриминируют простое нападение и запугивание военнослужащего — деяние не относят к категории тяжких преступлений.

Нацгвардия США несет патрульную службу в Вашингтоне с августа 2025 года. Причиной размещения военных в столице стал указ президента страны Дональда Трампа об объявлении чрезвычайной ситуации в области безопасности. Мера была призвана сдержать всплеск преступности в городе.

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