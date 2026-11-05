Скачал приложение для макияжа и потерял деньги: новая схема мошенников

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 38 0

Нельзя сообщать незнакомцам коды из СМС, пароли и данные карт.

Мошенники выдают вирус за ИИ-сервис стрижек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Под видом ИИ-сервиса для стрижек распространяют вирус

Вредоносную программу, дающую удаленный доступ к телефону, мошенники выдают за бесплатные ИИ-сервисы для подбора стрижек, причесок и макияжа. Об этом говорится в материалах прокуратуры, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В интернете аферисты рекламируют сервисы, которые якобы помогают подобрать новый образ по одной фотографии. Для получения услуги пользователю предлагают скачать приложение по ссылке — в действительности это вредоносное программное обеспечение (ПО). После установки файла злоумышленники получают удаленный доступ к устройству и могут украсть деньги.

В прокуратуре рекомендуют пользоваться только официальными сервисами, не переходить по подозрительным ссылкам и установить на телефон защиту.

Незнакомцам нельзя сообщать коды из СМС, пароли и данные карт, а при возникновении подозрений следует обращаться в полицию, напомнили в ведомстве.

Российские правоохранители продолжают успешно бороться с киберпреступниками. Так, полицейские пресекли деятельность группировки, которая занималась целевыми фишинговыми атаками на российские и иностранные компании. Мошенники действовали под псевдонимом «Вася Грек» и распространяли вредоносные программы, маскируя их под бухгалтерские документы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, вычислить злоумышленников удалось благодаря работе сотрудников БСТМ и УБК МВД России.

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