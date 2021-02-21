Косметолог рассказала об операциях, которые помогли Пугачевой сохранить молодость

Не секрет, что многие знаменитости сохраняют красоту с помощью бьюти-процедур и пластической хирургии. Однако порой изменения бывают столь радикальными, что поклонники с трудом узнают своих кумиров. Так, фанаты Аллы Пугачевой уже несколько месяцев отмечают, что губы Примадонны сильно увеличились. Сайт KP.RU расспросил косметолога Марту Орлову, какое вмешательство могло привести к такому эффекту.

По словам эксперта, Алла Борисовна делала явно не только коррекцию губ, но и другие операции. Насторожившие фанатов снимки могли быть сделаны в период реабилитации, так что не стоит их воспринимать как финальный результат.

«Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и усадки тканей», — сказала Орлова.

Instagram @maxgalkinru, alla_orfey

Также она раскрыла, о каких еще секретах говорят черты лица Пугачевой. В целом, по мнению косметолога, пластика пошла на пользу звезде.

«Алла Борисовна сделала в своей жизни много операций и эстетических процедур. Стоит признать, что она выглядит весьма молодо и привлекательно для своих лет. Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики — пластика век была уже, думаю, не один раз. К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей», — поведала Орлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции перенесли звезды.