Отец был в квартире: новые детали убийства матерью двоих детей в Москве

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 003

По версии следствия, женщина расправилась с трехлетним сыном и 11-летней дочерью.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Стали известны новые детали убийства жительницей Москвы своих детей — трехлетнего сына и 11-летней дочери. Предположительно, после этого мать попыталась свести счеты с жизнью.

Трагическое происшествие случилось в ночь на 21 февраля в столичном районе Южное Медведково. Врачи скорой помощи прибыли в квартиру одного из домов по улице Ясный проезд для оказания помощи женщине. Она была госпитализирована в реанимационное отделение ближайшей больницы.

В той же комнате, где находилась 36-летняя москвичка, на кроватях лежали ее мертвые дети с признаками асфиксии. Медики установили, что брат с сестрой погибли примерно за четыре часа до прибытия неотложки. По информации 5-tv.ru, в другой комнате квартиры находился 40-летний муж предполагаемой убийцы.

5-tv.ru

Причины произошедшего пока неизвестны. Также правоохранителям предстоит выяснить, был ли мужчина в квартире в момент убийства, или он пришел домой позже. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Чите была застрелена девятилетняя школьница. По данным следствия, сосед расправился с девочкой после ссоры с ее отцом.

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