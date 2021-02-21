«Саша Грей отдыхает»: Джигурда об интимной жизни с Анисиной после воссоединения

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Анастасия Шадская
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Повторная свадьба скандального шоумена и фигуристки состоится 22 февраля в Москве.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Скандальный шоумен Никита Джигурда рассказал, как они с экс-супругой Мариной Анисиной готовятся к повторной свадьбе. На пресс-конференции, посвященной этому событию, он признался, что они активно восполняют нехватку личных встреч.

Почти год Джигурде и Анисиной мешала увидеться пандемия коронавируса.

«Сегодня Маринка после двух бессонных ночей, — гордо заявил шоумен. — Должен вам сказать, все-таки год воздержания. Я мучил героя Франции

Вопросов от журналистов на тему воссоединения не последовало. Но Джигурда и сам был рад поделиться деталями.

«Счастлив, что герой Франции, как это прилично сказать, оргазмирует подо мной, признается в любви, делает все, что умеют делать богини. Саша Грей отдыхает», — добавил Джигурда.

При этом самой Марины Анисиной на предсвадебной встрече с представителями прессы не было. Оказалось, что виной тому нехватка времени. Вместо пресс-конференции фигуристка отправилась примерять свадебное платье.

Ранее 5-tv.ru писал, что повторная свадьба Никиты Джигурды и Марины Анисиной едва не сорвалась. Невесту не выпускали из Франции из-за введенного карантина. Но она все же смогла прорваться в Москву, ведь о повторном браке родителей давно просили их сын и дочь.

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