Сделали все возможное: вторая свадьба Джигурды с Анисиной под угрозой срыва?

Эпатажный шоумен Никита Джигурда в очередной раз женится. Его избранница — все та же робкая красавица, знаменитая фигуристка Марина Анисина. Несмотря на громкий скандал и развод в 2016 году селебрити не смогли жить порознь. К тому же, за «воссоединение» были их общие дети.

Дата торжества уже известна: 22 февраля. Еще немного, и звезды в официальном браке! Но почему вместо радости в голосе актера слышится тревога?

В беседе с 5-tv.ru Джигурда признался, что его невеста никак не может выбраться из Франции. Из-за пандемии коронавируса власти страны ввели комендантский час. Сесть на самолет и умчаться под «крыло» к любимому мужчине теперь не так-то просто.

«(Свадьбу — Прим.ред.) подтверждаю. Марина в аэропорту сейчас. Франция закрыта. Мы предприняли все возможное, чтобы ее выпустили на свадьбу. Через пару часов все решится. Но все зарегистрировано, заявление подано», — прокомментировал новость о бракосочетании Джигурда.

Шоумен рассказал, что при удачном стечении обстоятельств, их свадьба будет весьма необычной. Так, 22 февраля 2021 года Грибоедовскому ЗАГСу столицы исполняется 60 лет. Сказать заветное «Да!» в этот день, оказалось, мечтали сотни влюбленных. Но повезло лишь Джигурде с Анисиной. Их пригласили на роспись в юбилейный день в виде исключения, как главное «украшение» праздника.

Несмотря на то, что артисты изначально планировали провести церемонию 23 февраля (в этот день в 2008 году пара впервые узаконила свой брак), от заманчивого предложения сотрудников ЗАГСа отказываться они не стали.

«Уговорили нас 22 февраля. Нам дают технический перерыв с 14.00 до 15.00. Мы будем единственной парой — украшением этого дня! Поэтому вот жду звонка от Анисиной, когда она будет в прямом самолете Париж — Москва», — заявил актер.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В контексте предстоящего торжества Никита Борисович ответил на вопрос, касающийся идеи коллеги — Стаса Барецкого — открыть специальное кладбище для звезд. Тем, у кого при жизни ни с кем не сложились отношения, петербургский шоумен предложил делать «скидки на могилы».

Ныне уже не одинокий Джигурда похвалил амбициозного Барецкого, но заметил, что место на таком эксклюзивном кладбище ему уже ни к чему.

«Люблю Стаса за его умение хайповать! Но <…> наша свадьба дает мне право похоронить свою физическую оболочку на Ваганьковском кладбище, у Анисиной и ее семьи», — не без иронии заметил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Никита Джигурда полгода не видел свою возлюбленную Марину Анисину.