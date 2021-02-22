«Лучшая пара сезона»: Максим Галкин зажигательно станцевал танго с дочкой Лизой

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Анна Васильева
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Юморист показал, как проводит досуг со своей семилетней наследницей, известной многими талантами.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru; Instagram @elizaveta_galkinaa

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин порадовал подписчиков, обожающих его с Аллой Пугачевой детей, новым видео с Лизой. Ролик, на котором отец и дочь танцуют зажигательное танго, появился на странице дочери артиста в Instagram.

«Папа с дочкой зажигают», — сказано в публикации.

Фанаты звездной семьи пришли от увиденного в восторг. Под публикацией появились сотни сообщений, в которых фолловеры выразили свое восхищение танцем отца и дочери.

«Лучшая пара сезона!!! Какие молодцы, любо-дорого посмотреть»;

«Вот настоящие танцы со звездами!!! Для девочки самый важный партнер — папа»;

«Папа с большой буквы! Счастливые дети»

«Господи, какие же вы с Аллой Борисовной клевые, какие вы молодцы, что родили и воспитываете таких чудесных малышей. Респект вам и уважуха», — отметили подписчики.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Двойняшки Лиза и Гарри появились в звездной семье благодаря суррогатной матери. Как рассказывал прежде юморист, женщина не знала, для кого вынашивает малышей, для супругов ее личность также была засекречена. 18 сентября 2020 года наследникам знаменитостей исполнилось по семь лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина рассмешила папу придуманной песней по дороге в школу.

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