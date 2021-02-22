О смерти знаменитой советской актрисы Екатерины Градовой сообщила дочь артистки Мария Миронова. Известие о кончине матери она разметила на своей странице в Instagram.

«Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни. Сердце разрывается», — написала она в посте.

Дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова добавил, что какое-то время не хочет выходить на связь и общаться с журналистами.

Instagram @mariya_mironova_actress

Пользователи сети в комментариях выразили сочувствие и поддержку дочери актрисы.

«Катя…наша любимая разведчица. Жаль…скорбим»

«Мария, примите соболезнования!!! Держитесь, вы очень сильная и смелая женщина, без фальши и разного там пафоса»

«Искренние соболезнования! Это — горе!», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда кино Екатерина Градова скончалась в возрасте 74 лет в Москве. Заслуженная артистка РСФСР прославилась ролями в таких кинокартинах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».