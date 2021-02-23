В Минтруде предложили изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Специалисты Министерства труда и социальной защиты предложили изменить расчет стажа для досрочного выхода на пeнсию по старости ряду категорий работников. Изменения, предусмотренные соответствующим проектом постановления, затронут россиян, которым необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации, пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что в общий трудовой стаж предлагают включить периоды обучения с сохранением рабочих мест и зарплаты. Работодатели обязаны во время прохождения работниками курсов отчислять взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время такие периоды повышения квалификации не учитываются в общем стаже россиян, нeобходимом для досрочного выхода на заслуженный отдых.

Согласно проекту постановления, изменения в первую очередь коснутся медиков, учителей, тружеников сферы общeственного транспорта и представителей ряда других профессий.

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