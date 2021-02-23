В Минтруде предложили изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

|
Василий Заика
1 020

Соответствующий проект постановления разработали специалисты ведомства.

В Минтруде предложили изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Фото: depositphotos / sgorin

Специалисты Министерства труда и социальной защиты предложили изменить расчет стажа для досрочного выхода на пeнсию по старости ряду категорий работников. Изменения, предусмотренные соответствующим проектом постановления, затронут россиян, которым необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации, пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что в общий трудовой стаж предлагают включить периоды обучения с сохранением рабочих мест и зарплаты. Работодатели обязаны во время прохождения работниками курсов отчислять взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время такие периоды повышения квалификации не учитываются в общем стаже россиян, нeобходимом для досрочного выхода на заслуженный отдых.

Согласно проекту постановления, изменения в первую очередь коснутся медиков, учителей, тружеников сферы общeственного транспорта и представителей ряда других профессий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому и на сколько повысят пенсии в России с 1 апреля 2021 года.

Читайте также

-12° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.98
0.01 89.66
0.12
Выход из петли ретроградности: Володина назвала удачные даты на ближайшие...

Последние новости

20:56
Салют в честь Дня защитника Отечества в Петербурге — прямая трансляция
20:48
Молодой и без усов: Николаев показал черно-белое фото с воинской присяги
20:36
«Кофе с молоком»: падчерица Урганта растаяла в объятиях своего темнокожего бойфренда
20:21
«Сколько соединено судеб?» — шеф-повар Ивлев поделился видео со свадьбы
20:04
Стало известно, какое наследство может достаться вдовцу Легкоступовой
19:48
Техас под ударом: очередная катастрофа в «штате одинокой звезды» попала на видео

Сейчас читают

Lexus насмерть сбил детей на пешеходном переходе в Улан-Удэ — шокирующие кадры (18+)
Нумерологи по дате рождения определили самых страстных и активных любовников
Короли марта! Володина раскрыла, каким знакам светит успех в первом месяце весны
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака