Молодая писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в запертой квартире

Писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в квартире на юго-западе Москвы. По данным 5-tv.ru, последние несколько дней девушка совсем ничего не ела.

Предварительно, 20-летнюю звезду литературного мира могла сгубить новомодная диета. Известно, что бездыханное тело Аделины 22 февраля обнаружил владелец жилища, которое она снимала. В интервью мужчина признался, что девушка была порядочной, воспитанной и очень умной.

Со слов арендодателя, Шелдон снимала квартиру давно и исправно платила за нее, пока не началась пандемия коронавируса. Несколько месяцев писательница обещала, что отдаст долги, как только получит гонорары за проекты.

«За жилье не платила, но мы и не требовали. Не выгонять же ее на улицу? Жена даже предлагала помочь устроить Аделину репетитором, она ведь несколько иностранных языков знала. Но та ни в какую», — цитирует владельца квартиры MK.RU.

В последний раз мужчина лично общался с Шелдон 4 февраля. По его словам, девушка ни на что не жаловалась, ее состояние подозрений не вызывало. Спустя еще пару недель Аделине позвонила супруга владельца недвижимости. Однако писательница не ответила на звонок. Последующие сообщения также остались без внимания.

Заподозрив неладное, арендодатель поехал в квартиру. Вскрыть ее удалось лишь при помощи слесаря — замок был закрыт изнутри. Молодая писательница была найдена неподалеку от кровати без признаков жизни.

По официальным данным, никаких следов насильственной смерти на теле девушки обнаружено не было. По одной из версии, кончина наступила в результате длительного голодания. Позднее правоохранители нашли в личном дневнике Аделины записи о стремлении похудеть и прочие размышления на тему здорового питания.

Писательница Аделина Шелдон родилась на Украине. Свои первые рассказы начала писать в 12 лет, а в 15-ть уже поступила в Эдинбургский университет на факультет бизнеса и экономики. Отечественному читателю знакома по первой книге «Венценосные» из саги о жизни французской королевской семьи XVII–XVIII веков.

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