Видео: актриса Катерина Шпица вышла замуж

Известная российская актриса Катерина Шпица вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась через два года после того, как звезда сериалов и кино получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Руслана Панова. Фото и видео со свадьбы опубликованы в Instagram-аккаунтах самой Шпицы, ее супруга, а также друзей новобрачных.

На снимке, который актриса выложила на своей странице, она запечатлена со своим мужем. Оба улыбаются и показывают обручальные кольца из белого золота на безымянных пальцах. Сам же Руслан Панов опубликовал в сторис в Instagram несколько записей, на которых он с супругой и гостями едет в машине. Компания дружно поет песни.

Как пишет издание «Дни.ру», Катерине Шпице было сделано предложение еще в 2018 году. Свадебная церемония должна была состояться в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса, ее пришлось перенести. Мужем актрисы стал генеральный директор фитнес-клуба X-Fit «Столешников», тренер, фотограф и видеограф Руслан Панов.