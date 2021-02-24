Видео: актриса Катерина Шпица вышла замуж

|
Алиса Маркова
2 942

Звезда кино и сериалов связала себя узами брака с бизнесменом Русланом Пановым спустя два года после получения предложения.

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa, @vinnipoosha

Известная российская актриса Катерина Шпица вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась через два года после того, как звезда сериалов и кино получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Руслана Панова. Фото и видео со свадьбы опубликованы в Instagram-аккаунтах самой Шпицы, ее супруга, а также друзей новобрачных.

На снимке, который актриса выложила на своей странице, она запечатлена со своим мужем. Оба улыбаются и показывают обручальные кольца из белого золота на безымянных пальцах. Сам же Руслан Панов опубликовал в сторис в Instagram несколько записей, на которых он с супругой и гостями едет в машине. Компания дружно поет песни.

Как пишет издание «Дни.ру», Катерине Шпице было сделано предложение еще в 2018 году. Свадебная церемония должна была состояться в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса, ее пришлось перенести. Мужем актрисы стал генеральный директор фитнес-клуба X-Fit «Столешников», тренер, фотограф и видеограф Руслан Панов.

Видео: актриса Катерина Шпица вышла замуж

1/2

Instagram @katerinashpitsa

2/2

Instagram @alenasviridova

Читайте также

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.23 89.67
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:07
Обронивший гранату мужчина задержан в московском метро
20:59
Видео: Получивший удар ногой в спину инвалид из Кирова пытался наказать обидчика
20:48
Пассажир выронил гранату на станции метро «Славянский бульвар» в Москве
20:37
В отношении пнувшего инвалида жителя Кирова возбуждено уголовное дело
20:26
Телеканал «78» подал в суд на петербургский ЗакС из-за отказа в аккредитации
20:14
Ослепленный фарами самолета работник «Пулково» получил ожог роговицы

Сейчас читают

Кому должен, прощаю? Юрий Фирсов соврал об оплате всех долгов Легоступовой по ЖКХ
Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?
Кому и на сколько повысят пенсии в России с 1 апреля 2021 года?
Не до смеха: Жуков закрыл прибыльный бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака