«Плюс девять килограммов»: располневшую Боню раскритиковали за новую фотосессию

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Егор Измалкин
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Звезда не скрывает, что серьезно прибавила в весе.

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Светская львица Виктория Боня заявила, что за последнее время сильно поправилась. Кадры с новой съемки, где хорошо видны изменения ее фигуры, селебрити опубликовала в Instagram.

Перед подписчиками девушка предстала в ядовито зеленом-костюме с принтом, напоминающим змеиную шкуру.

«Еле отрастила щечки. За год плюс девять килограммов», — написала она под одним из комментариев к своему посту.

Instagram @victoriabonya

Очень многие поклонники Бони отметили, что ее внешний вид оставляет желать лучшего. Не приглянулся им и образ, который звезда выбрала для съемок.

«Ужас, растолстела»;

«Фильтры закончились что ли?»

«Ужас какой-то, а не костюм»;

«Намного были красивее», — написали в комментариях.

Хотя нашлись и те, кому изменения во внешности Виктории пришлись по душе.

«Викуся, ты такая хорошенькая с щечками. Как будто булочка ароматная французская»;

«Красотка, не понимаю, что там кому не нравится!» — встали фанаты на защиту селебрити.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкальского края.

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