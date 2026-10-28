Умер соавтор шлягера «Старый рояль» Александр Слизунов

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Василиса Власова
Василиса Власова 41 0

Музыканту было 73 года.

Умер автор старого рояля Александр Слизунов

Фото: Кадр из к/ф «Фантазия на тему любви», реж. Аида Манасарова 1981 г.

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Композитор, аранжировщик и клавишник Александр Слизунов скончался в возрасте 73 лет. Информацию об этом передал ТАСС со ссылкой на близких композитора.

«Александр умер 27 октября. Причина неизвестна, умер неожиданно. Он никогда ни на что не жаловался, был очень закрытым», — рассказал источник.

Массовой аудитории Слизунов известен как соавтор хита «Старый рояль» и автор музыки к балладе «Музыкант».

Будущий композитор родился 5 сентября 1952 года в Электростали. Уже с семи лет он посещал Московское хоровое училище имени А. В. Свешникова. Позднее, в 1969–1975 годах, учился на теоретико-композиторском факультете Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Профессиональную деятельность Слизунов начал еще студентом. В 1974 году он вошел в ВИА «Цветы», а вскоре возглавил коллектив при Московской областной филармонии как музыкальный руководитель. С 1975 года сотрудничал с Константином Никольским, вместе с которым работал над «Старым роялем». Также он написал музыку к балладе «Музыкант» на стихи Ольги Писаржевской и Анатолия Монастырева.

В декабре 1982 года вместе с экс-музыкантами группы Стаса Намина создал «Круг», где был клавишником, композитором и аранжировщиком. В 1983 году по итогам хит-парада «Смены» вошел в тройку лучших аранжировщиков СССР.

Помимо музыки, Слизунов проявил себя и в кино. В 1980 году он снялся в художественном фильме Аиды Манасаровой «Фантазия на тему любви» — сыграл музыканта ансамбля «Фокус». Он же выступил и композитором этой картины.

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