«Одну взломают, вторую взломают»: Константин Цзю рассказал о защите своего авто

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Усилить меры безопасности чемпион мира по боксу решил после неприятного случая.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Константин Цзю ездит на автомобиле с пуленепробиваемыми стеклами

Чемпион мира по боксу Константин Цзю ездит на автомобиле с пуленепробиваемыми стеклами и несколькими системами сигнализации. Об этом спортсмен рассказал в беседе с 5-tv.ru на закрытом вечере «Движение 100».

По словам Константина, бронированные стекла нужны ему прежде всего не из-за опасений нападения, а для дополнительной защиты автомобиля от повреждений и взлома.

«У меня непробиваемые стекла, пуленепробиваемые, для сохранности сделал. Но от сколов в основном. Это не для того, чтобы кто-то там будет стрелять в тебя, а для того, чтобы все что угодно может с дорогой случиться», — рассказал Цзю.

Особое внимание боксер уделил и защите машины от угона. По его словам, в автомобиле установлено сразу несколько систем сигнализации.

«Машину практически невозможно угнать. У меня несколько систем сигнализации: одну взломают, вторую взломают — третья уже запишет», — отметил он.

Такие меры безопасности Цзю принял после неприятного случая сразу после покупки автомобиля.

«У меня пытались в первый день, когда я купил машину, ее угнать. У меня ее взломали. Стекла взломали, но после этого я сделал бронированные стекла только для этого, чтобы не сразу взломать», — сказал спортсмен.

Цзю также рассказал, что предпочитает самостоятельно находиться за рулем. Одним из главных требований к автомобилю для него остается удобная навигационная система, поскольку Москву, по его словам, он знает не очень хорошо.

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