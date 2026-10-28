Он молчал 30 лет! Вскрылись новые детали загадочной гибели группы Дятлова

Версий гибели туристов группы Дятлова в феврале 1959-го за все время расследования накопилось более 70: от схода лавины и нападения беглых заключенных до испытаний секретного оружия и вмешательства инопланетных сил.

И вдруг в 2026 году появился человек, который смог пролить свет на трагедию. Он хранил молчание 30 лет! Какие подробности произошедшего вскрылись? И почему ему приходилось скрывать эту информацию так долго?

Как звучит официальная версия дела гибели тургруппы Дятлова

РИА Новости/Петрухин

Двадцать третьего января 1959 года группа из девяти туристов под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по Северному Уралу.

Группа должна была вернуться в посёлок Вижай и отправить телеграмму о завершении похода 12 февраля. Однако этого не произошло, и после пяти дней ожидания были организованы масштабные поиски.

Палатку нашли с разрезанной изнутри крышей, все вещи остались на месте, а неподалеку обнаружили тела пятерых участников — Юрия Дорошенко, Юрия Кривонищенко, Рустема Слободина, Игоря Дятлова и Зины Колмогоровой, — которые, как считается, пытались вернуться к палатке.

Они были легко одеты, без обуви и теплых вещей. По официальной версии, пятеро погибли от переохлаждения (у Слободина была трещина черепа), а тела еще четверых — Люды Дубининой, Семена Золотарева, Александра Колеватова и Николая Тибо-Бриньоля — нашли только в мае: у троих были сломаны ребра, у Тибо-Бриньоля — перелом основания черепа. Дело закрыли с формулировкой о «стихийной силе».

Какие еще версии дела Дятлова известны

Донат Сорокин/ТАСС

Среди основных версий гибели группы Дятлова рассматривались следующие сценарии:

Туристы якобы случайно стали свидетелями испытаний новейшего оружия. Подозрения родились из свидетельств о странных огненных шарах. В разных районах Свердловской области подтверждали, что в феврале 1959 года видели их в небе; Сход снежной «доски». Самая обсуждаемая некриминальная версия. Туристы при установке палатки нарушили снежный покров, и ночью пласт сошел. Это могло разбросать людей, объяснить разрез палатки и часть травм. Однако явных следов лавины на месте не нашли, а если туристы получили тяжелые травмы прямо в палатке, как они смогли пройти полтора километра по глубокому снегу? Отравление угарным газом. После ужина туристы использовали самодельную печь, но угли потушили не полностью. Палатку постепенно заполнял дым. Сначала они прорезали небольшие отверстия, чтобы выпустить его, а когда это не помогло — вскрыли стенку и выбежали на мороз. В пользу говорят ожоги на телах и следы крови вокруг рта, но эта теория не объясняет характер самых тяжелых травм. Криминальные версии. Минимум двое в группе имели связи со спецслужбами (Золотарев служил в СМЕРШ, Кривонищенко работал на закрытом ядерном комбинате). По этой версии, поход мог быть прикрытием для передачи радиоактивных материалов, а встреча пошла не по плану.

В разное время также звучали более экзотические идеи, которые часто относились к конспирологии или мистике: НЛО, снежный человек, воздействие инфразвука, вызывающего панику, или редкое атмосферное явление. Также обсуждали нападение народа манси из-за возможного нахождения туристов в священных местах или беглых заключенных, но эти гипотезы не нашли убедительных подтверждений.

Версия же Виктора Иосифовича полностью отвергает случайную смерть туристов. Он 30 лет скрывал факты, которые допускают, что к гибели группы Дятлова могли специально приложить руку.

Он молчал 30 лет! Что произошло на перевале Дятлова

Новые подробности тайны дела перевала Дятлова. Что случилось? Фото: кадр из программы «Малахов — Перевал Дятлова: кто собрал часы с прослушкой?», 2026 г.

Имя Виктора Иосифовича стало известно лишь после того, как он позвонил на федеральный телеканал с признанием, что все эти годы знал правду о событиях на перевале, но не мог ее обнародовать.

«Нельзя (было рассказывать раньше. — Прим. ред.). А сейчас я уже не боюсь, ничего не боюсь», — объяснился Виктор Иосифович в программе телеведущего Андрея Малахова.

По его словам, он был близок к следователю Льву Иванову, который вел дело о гибели группы, и якобы получал информацию из первых уст.

Проверка фактов показала: детали, которые приводит Виктор Иосифович, во многом совпадают с материалами, доступными в открытых источниках, а также с тем, что передавал прокурор Борис Чудный, в свою очередь знавший подробности от Иванова.

«Человек в здравом уме, ему под 90 лет. Второе — достаточно связная речь, осмысленная, с хорошим чувством юмора. Если брать человеческую сторону — теплый человек, располагает к себе. Я не следователь, но, в принципе, я его покачал на разных моментах, фактах. Что могу сказать? В принципе, человек владеет темой — это 100%», — заявил историк спецслужб Николай Лузан, который встретился с Виктором Иосифовичем лично.

Где на самом деле была палатка туристов из группы Дятлова

Новые подробности тайны дела перевала Дятлова. Что случилось? Фото: Alamy/legion-media

Одним из ключевых эпизодов рассказа стало утверждение о том, что палатка группы Дятлова была обнаружена вовсе не там, где туристы провели свою последнюю ночь.

По версии Виктора Иосифовича, после того как тела были найдены, палатку могли переместить на несколько десятков метров в сторону, чтобы скрыть подлинное место происшествия. Снег заметал следы, а разрезы на ткани, которые в официальных документах трактовались как попытка туристов выбраться наружу, по этой логике могли быть сделаны уже после трагедии.

«На протяжении 15—20—25 м от палатки были найдены некие мелкие предметы: шапочки, тапочки, какие-то носки и так далее. В то время никто на это внимания не обратил — ну, найдены и найдены, не до того было», — подтвердил эту версию председатель фонда памяти Дятлова Алексей Коськин.

Если палатку действительно перенесли, эти вещи могли выпасть при перемещении, а крупные предметы подобрали и положили обратно, тогда как мелочи остались лежать в снегу.

«То есть это свидетельствует, что она была действительно перенесена, хотя я в это много лет не верил. Но и здесь как раз цифры совпадают с рассказом Виктора Иосифовича. Он говорит о десятках метров, и вот эти мелкие предметы и были найдены на нескольких десятках метров. И потом ниже по склону никаких предметов уже не было обнаружено», — добавил Коськин.

В каком состоянии были найдены туристы из группы Дятлова

Новые подробности тайны дела перевала Дятлова. Что случилось на самом деле? Фото: Alamy/legion-media

Виктор Иосифович также утверждает, что когда группу уже нашли, у некоторых туристов еще якобы сохранялись признаки жизни.

В частности, Рустем Слободин, по его версии, застонал в тот момент, когда его несли. После этого его якобы отнесли в сторону и оставили, а затем продолжили путь к кедру.

«Слободин единственный из туристов был найден в динамической позе. То есть или его бросили, или он бежал, споткнулся, упал. То есть это была не поза замерзания, а именно поза динамическая. Это первое. И второе — по акту вскрытия у него нашли повреждение черепа. И эксперт сделал вывод, что он потерял сознание и замерз именно в момент этого удара», — заметил Коськин.

Кого и зачем внедрили в группу Дятлова специально

Новые подробности тайны дела перевала Дятлова. Что случилось на самом деле? Фото: Alamy/legion-media

Еще одна всплывшая информация касается личности Семена Золотарева, одного из участников похода, чья биография до сих пор вызывает вопросы. Виктор Иосифович настаивает: Золотарев попал в группу не случайно, мол, его внедрили по просьбе спецслужб, где он тайно работал.

«Золотарева приняли в группу по просьбе КГБ. Ему сказали прибыть туда, он и отправился. Ему доверили прослушку. Он слушал, кто о чем говорит, потому что военных объектов действительно на Урале было больше всего», — рассказал Виктор Иосифович.

В качестве инструмента наблюдения назывались карманные часы, в которые были встроены конденсаторы для питания прослушивающего устройства. По версии рассказчика, эти часы периодически включались, и однажды ночью их свечение заметил сосед по палатке.

И действительно: в конце 1950-х годов компактные микрофоны, передававшие сигнал на расстояние до километра на открытой местности, уже существовали, поэтому теоретически подобное устройство могло быть замаскировано в корпусе часов.

При этом дочь Евгения Масленникова, утверждавшего маршрутный лист группы, также отметила, что отец все эти годы переживал из-за того, что не мог рассказать правду о том, что произошло с группой туристов.

«Когда папа вернулся, он был на себя не похож. Рассказывал, что поиски заняли гораздо больше времени, чем они планировали, что случай оказался сложным. Что они прорабатывали все версии, какие могли. Ни следов лавины, ни диких зверей, ни манси (коренное население) обнаружено не было. Они очень тщательно все это проверяли. Он говорил, что эти ребята испытали дикий ужас… Он дал подписку о неразглашении. Мой папа страдал и мучился от того, что он не смог донести до людей правду о гибели этих ребят», — заявила она.