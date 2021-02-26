Порнозависимость или, как ее называют ученые, порнофилия отнюдь не «болезнь» XXI века. Обнаженные тела на картинках всегда привлекали людей. Смотрят их и женщины, и мужчины. Но все бы ничего, если речь идет об одиноком человеке. А если нет…

Задушила заботой!

Все чаще к медикам обращаются дамы с одним и тем же вопросом: что делать, если муж самостоятельно удовлетворяет свои физиологические потребности и не хочет нормального секса? Как рассказал эксперт Дмитрий Гарин, почти наверняка проблема кроется в женском поведении. А именно, в чрезмерной любви и заботе.

Так задумала природа, что у каждого мужчины есть установка «не желать свою маму», человека, который родил, выкармливал и опекал его до совершеннолетия. Пытаясь угодить обожаемому мужу, — поднося тарелочку с супом, вытирая ботинки, — партнерша невольно выпадает из категории «любовниц» в «мамы», чем вызывает отвращение в сексуальном плане.

Что может быть хуже? Только если дама знает о страсти кавалера к порно, умышленно ловит его за этим занятием и читает нотации.

«Женщины, отцепитесь от своих мужчин! Забудьте о мужчине, у него есть собственный мир, свои переживания. Не пытайтесь врываться в ванную, подглядывать в замочную скважину или смотреть, по каким сайтам он „ползает“. Отстаньте!» — предостерегает от разводов и разрывов отношений сексолог.

Что делать?

По словам Дмитрия Гарина, бороться с проблемой нужно спокойно и осознанно, при условии, что сам мужчина этого хочет. В таком случае важно отказаться от просмотра порно хотя бы на несколько дней. Вынужденная «голодовка» активирует механизмы поиска женщины для удовлетворения потребностей, в результате вагинальный секс станет более желанным.

«Оскорбленным» дамам же сексолог советует больше внимания уделять себе и своему здоровью. Ведь бодрую и веселую женщину партнеры вожделеют больше скучной и надоедливой.

«У мужчин есть ген новизны. Ему постоянно нужны новые картинки. Позвольте ему заниматься самоудовлетворением. Пусть он лучше в такой форме выражает свое желание, чем будет бегать куда-то на сторону», — заключил эксперт.

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