Любят погорячее: ТОП-5 самых раскрепощенных в сексе знаков зодиака

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Виктория Андреева
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Эксперименты с клубникой и сливками? А может, с игрушками и свечами? Эти партнеры готовы на все!

Любят погорячее: ТОП-5 самых раскрепощенных в сексе знаков зодиака

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Секс или занятие любовью — называйте процесс как хочется, главное — чтобы он доставлял удовольствие! Но с этим, как правило, нередко возникают проблемы. Кто-то стесняется, кто-то думает лишь о самоудовлетворении, кто-то и вовсе боится говорить на откровенную тему. Итог недопонимания в постели печален — разрыв отношений.

Как найти партнера, близкого по духу и темпераменту? Очень просто, уверяют астрологи. Если отважный экспериментатор — ваш типаж, то следует обратить внимание на представителей следующего ТОПа знаков зодиака.

Скорпион — самый раскрепощенный партнер. Он никогда не променяет хороший секс на «сладкую» романтику. Ведь цветы и нежные слова приятнее видеть и слышать в постели, не так ли? Своим задором они могут «раскачать» даже самого скромного любителя «миссионерской» позы. В общем, с таким любовником скучно точно не будет!

Дева обожает эксперименты и, скорее, сама отшлепает вас прежде, чем вы задумаетесь о сексе. Рожденный под этим знаком человек склонен практиковать БДСМ и жесткие игры. Впрочем, изредка побыть «подконтрольным» тоже не против. Только если не очень долго.

В Близнецах уживаются две личности: натура романтическая, требующая ласки, и секс-гуру, нуждающегося в новых экстраординарных ощущениях. Бурная фантазия представителя этого знака постоянно генерирует новые идеи. При этом основной задачей остается поиск безотказного партнера.

Овен хочет и может воплотить в жизнь даже самые смелые предложения своего любовника. Вот только найти такого «инициатора» ему достаточно трудно. Карма такова, что постоянно достаются скромники. В тайне Овен надеется найти партнера, способного выдержать и 12 часов «постельной» нагрузки. Но, главное, конечно, чтобы всем было хорошо!

Козерог в отличие от многих живет по принципу: «Не попробуешь — не узнаешь». Касается, это не только сферы общения, работы, но и личных отношений. С этим человеком можно говорить даже о самых постыдных вещах. Правда, открыто проявлять инициативу в сексе рожденный под этим знаком боится. Он предпочитает подталкивать партнера к правильным действиям и получать удовольствие, пишет Cosmo.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на первом свидании определить, каким будет мужчина в постели.

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