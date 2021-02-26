Взрыв в Нижнем Новгороде: установлена связь с находящейся под завалами девушкой

Спасателям удалось установить связь с находящейся под завалами сотруднице суши-бара, где сегодня произошел взрыв, предположительно, газа. В настоящее время продолжается разбор обрушившихся конструкций жилого дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода.