Взрыв в Нижнем Новгороде: установлена связь с находящейся под завалами девушкой
| Светлана Шевченко Происшествия 5 478
Спасатели продолжают разбор обрушившихся конструкций на месте ЧП. По данным владельцев суши-бара, на работе должно было находиться двое сотрудников.
Фото, видео: 5-tv.ru
Спасателям удалось установить связь с находящейся под завалами сотруднице суши-бара, где сегодня произошел взрыв, предположительно, газа. В настоящее время продолжается разбор обрушившихся конструкций жилого дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода.
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