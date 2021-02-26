Взрыв в Нижнем Новгороде: установлена связь с находящейся под завалами девушкой

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Светлана Шевченко
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Спасатели продолжают разбор обрушившихся конструкций на месте ЧП. По данным владельцев суши-бара, на работе должно было находиться двое сотрудников.

Фото, видео: 5-tv.ru

Спасателям удалось установить связь с находящейся под завалами сотруднице суши-бара, где сегодня произошел взрыв, предположительно, газа. В настоящее время продолжается разбор обрушившихся конструкций жилого дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода.

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