Дарья Мельникова прокомментировала новости о смерти Артура Смольянинова

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Анастасия Шадская
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Актриса из сериала «Папины дочки» и звезда «Девятой роты» женаты уже восьмой год. Накануне в сети распространилась информация о трагедии в семье.

Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова с юмором прокомментировала слухи о смерти мужа — звезды «Девятой роты» Артура Смольянинова. Информацию о кончине ее супруга распространили в TikTok. Сам актер соцсети не ведет, поэтому реагировать на вопросы обеспокоенных фанатов пришлось самой звезде «Папиных дочек».

Под последним постом в Instagram подписчики стали интересоваться у Мельниковой, все ли в порядке с ее мужем.

«Дарья, здравствуйте, почему в TikTok пишут, что Артур умер?»

«Ну, видимо, информация другая закончилась. Жив-здоров», — ответила Мельникова.

Instagram @melnikovadsh

Пользователи сети встретили ее шутливый комментарий с облечением. Многие искренне переживали за судьбу Смольянинова.

«Какие-то сплетни постоянно пишут про Артура»;

«Мне мама позвонила и сказала, что актер из фильма „Мой парень — ангел“ умер, и она очень сильно расстроилась»;

«А то мне аж папа из другого города позвонил. Слава Богу, что все живы-здоровы»;

«Значит, будет жить долго», — написали они.

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова поженились в 2013 году. У супругов подрастают двое сыновей: пятилетний Артур и двухлетний Марк.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезда «Папиных дочек» впервые ответила на слухи о разводе.

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