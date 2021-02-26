Дарья Мельникова прокомментировала новости о смерти Артура Смольянинова
Актриса из сериала «Папины дочки» и звезда «Девятой роты» женаты уже восьмой год. Накануне в сети распространилась информация о трагедии в семье.
Фото, видео: Instagram @melnikovadsh
Актриса Дарья Мельникова с юмором прокомментировала слухи о смерти мужа — звезды «Девятой роты» Артура Смольянинова. Информацию о кончине ее супруга распространили в TikTok. Сам актер соцсети не ведет, поэтому реагировать на вопросы обеспокоенных фанатов пришлось самой звезде «Папиных дочек».
Под последним постом в Instagram подписчики стали интересоваться у Мельниковой, все ли в порядке с ее мужем.
«Дарья, здравствуйте, почему в TikTok пишут, что Артур умер?»
«Ну, видимо, информация другая закончилась. Жив-здоров», — ответила Мельникова.
Пользователи сети встретили ее шутливый комментарий с облечением. Многие искренне переживали за судьбу Смольянинова.
«Какие-то сплетни постоянно пишут про Артура»;
«Мне мама позвонила и сказала, что актер из фильма „Мой парень — ангел“ умер, и она очень сильно расстроилась»;
«А то мне аж папа из другого города позвонил. Слава Богу, что все живы-здоровы»;
«Значит, будет жить долго», — написали они.
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова поженились в 2013 году. У супругов подрастают двое сыновей: пятилетний Артур и двухлетний Марк.
Ранее 5-tv.ru писал, как звезда «Папиных дочек» впервые ответила на слухи о разводе.
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