Момент взрыва в жилом доме Нижнего Новгорода попал на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 896

На кадрах видно, что взрывная волна долетела до другой стороны достаточно широкого бульвара.

Фото, видео: 5-tv.ru

Камера уличного наблюдения запечатлена момент взрыва в суши-баре, который располагался в пристройке 12-ти этажного жилого дома в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, что взрывная волна долетела до другой стороны достаточно широкого Мещерского бульвара.

По последним данным, число пострадавших достигло двух человек. Один из них госпитализирован в горбольницу. Как сообщал ранее 5-tv.ru, с находящейся под завалами работницей заведения общепита спасателям удалось установить связь и в настоящее время они пытаются до нее добраться.

Эвакуированные жильцы двух пострадавших подъездов размещены в пункте временного содержания, где им, как заверил замглвы города Дмитрий Сивохин будет предоставлено питание и горячее питье. Также он отметил, что в ближайшее время будет проходить заседание комиссии по ЧП, на которую будут приглашены эксперты по строительству. Именно на основании их выводов будет принято решение о возвращении жильцов в их квартиры.

Проверку по факту ЧП проводит Следственный комитет.

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