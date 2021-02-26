Захарова объяснила, почему российские дипломаты уезжали из КНДР на дрезине

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Анна Васильева
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По словам официального представителя МИД РФ, такой тернистый и долгий путь на родину связан с жестким режимом, введенным в связи с COVID-19 в Северной Корее.

Захарова объяснила, почему российские дипломаты уезжали из КНДР на дрезине

Фото: ТАСС /Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда», почему российские дипломаты покидали КНДР на дрезине. Об этом пишет сайт KP.RU.

По словам Захаровой, дипломатам пришлось преодолеть такой сложный и тернистый путь из-за того, что в стране введен жесткий режим в связи с COVID-19.

«Существует другой путь возвращения в Россию через Китай, но там нужно будет проходить трехнедельный карантин. Если говорить о коротком пути — хотя его тоже сложно назвать коротким или легким — то он состоит, как вы видели, и из такой части маршрута», — пояснила Мария Захарова.

По ее словам, власти КНДР уже не в первый раз разрешают покинуть страну только такими «исключительными способами», несмотря на неоднократные обращения Москвы.

«Вообще это отношение не к российским дипломатам, а к дипкорпусу в принципе, который аккредитован в Пхеньяне. Но что касается нас, приходится таким способом возвращаться», — добавила Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, наши дипломаты сохраняют оптимизм в любых, даже самых неприятных, ситуациях.

Как сообщалось ранее, из-за отсутствия авиасообщения между Россией и КНДР, путь сотрудников посольства РФ домой был тернистым: вначале им пришлось провести 32 часа в поезде, после еще пару часов в автобусе, а финальный отрезок до границы преодолеть пешком, толкая перед собой тележку с вещами по рельсам

t.me @MID_Russia

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала цирком решение ЕС о расширении санкций из-за Навального.

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