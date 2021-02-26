Спасатели полностью завершили разбор завалов на месте взрыва в пристройке 12-ти этажного жилого дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода. По последним данным пострадали три человека. Двое из них госпитализированы — сотрудница суши-бара, где был эпицентр взрыва, а также еще одна женщина, находившаяся неподалеку. Мужчина, пациент стоматологии, что в соседнем от заведения помещении, лечение будет проводить амбулаторно.

На странице в социальной сети городских кафе «Самурай» (им принадлежит разрушенный суши-бар — Прим.ред.) появилось официальное заявление по итогам произошедшего взрыва. Представители заведения особо подчеркнули, что хотели придать огласке все известные им факты, чтобы максимально избежать домыслов.

«Уважаемые гости и посетители нашей страницы. Сейчас мы можем назвать факты, а не домыслы, касательно произошедшего. Некоторые из фактов опубликованы СМИ, а что-то нам стало известно от МЧС и других служб прямо на месте событий. Поэтому сейчас только факты, касающиеся нашего кафе», — говорится в сообщении.

По данным заведения, в кафе находилась только пострадавшая менеджер, которую, как сообщалось ранее спасатели извлекли живой из-под завалов.

«Девушка жива, это самое главное для нас! Есть ожоги, переломов нет. Ее увезли в ГИТО, руководитель компании Александр Юрьевич сейчас там», — подчеркнули в компании.

Также отметили, что жилой доме не был газифицирован. Эти данные подтвердили ранее и в МЧС. А в заведении «также не проведен газ, газовых баллонов в кафе тоже нет».

«В кафе выбит пол. Сейчас службы предполагают, что взрыв произошел в подвальном помещении под нашим кафе. Подвальное помещение не является нашей площадью. Работает следственный комитет, причину взрыва не установили. Но определили, что очаг не в кафе „Самурай“», — заявили в компании о причинах ЧП.

На месте продолжает работать следственная группа и эксперты-криминалисты.