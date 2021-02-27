🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 февраля, растущая Луна в Овне благоволит смелым. Настало время воплотить в жизнь все свои мечты и открыть сердце любви. Некоторым знакам зодиака лучше провести время дома: заняться рутинными делами и побыть с близкими.

♈ Овен

В своей жизни вам пришлось пойти на множество компромиссов, Овны. Однако не нужно сожалеть из-за прошлых уступок: без них вы бы не оказались там, где находитесь сейчас. Поблагодарите Вселенную за все ее дары. Звезды также призывают вас укрепить связи с вашей семьей: проведите как можно больше времени с близкими.

Космический совет: побудьте со своей семьей.

♉ Телец

Хоть ретроградное движение Меркурия и завершилось, мы все еще остаемся под влиянием его тени. Этим и обусловлены проблемы в общении с окружающими, Тельцы. Звезды призывают вас немного изменить подход: взгляните на каждый разговор как на возможность изменить ситуацию к лучшему. Не избегайте неприятных тем, но и не выходите из себя при их обсуждении. К позитивным сдвигам приведет ваша открытость.

Космический совет: помните: в этот период важен каждый разговор.

♊ Близнецы

В любой момент времени у вас есть два варианта: действовать из-за страха или чувства любви. Присмотритесь к своим внутренним демонам, Близнецы. Наблюдайте за ними, не давая им возможности контролировать ваши действия. Помните, что вы не должны делать это в одиночку. Обратитесь к психологу или терапевту.

Космический совет: действуйте из чувства любви, а не страха.

♋ Рак

Вы не можете продолжать работать художником по костюмам, если хотите играть главную роль, Раки. Зону комфорта нужно вовремя покидать. Звезды призывают вас перестать играть по мелочам или ждать, пока кто-то другой обнаружит ваши скрытые таланты. Пришло время заявить о себе, несмотря на риски. Воплотите свои мечты в жизнь самостоятельно.

Космический совет: хватит просто мечтать, начните действовать.

♌ Лев

Львов ждет удача: если вы подыскиваете себе новое жилье, скоро вам может подвернуться квартира мечты. Если вы давно задумываетесь о ремонте, настало лучшее время, чтобы придумать идеальный интерьер. Львы, которые полностью довольны своим жильем, могут подумать о том, чтобы съехаться с любимым человеком.

Космический совет: сделайте из вашего жилья дом своей мечты.

♍ Дева

В каждом из нас есть немного безумия и хаоса. Именно эта комбинация делает вас особенными, Девы, вдохновляет брать жизнь за рога и максимально использовать возможности, посылаемые Вселенной. Сегодня воспользуйтесь еще одной из них — вы находитесь на пути к личному счастью.

Космический совет: впустите в свою жизнь немного хаоса и безумия.

♎ Весы

Звезды указывают на новое и прекрасное начало в любовной сфере, Весы. Единственный вопрос: откроете ли вы себя тому чему-то новому или вернетесь к уже известной парадигме. Знайте, последний выбор не даст вам развиваться. Лучше рискните. И помните, что Вселенная поймает вас, если вы упадете.

Космический совет: позвольте себе снова поверить в любовь.

♏ Скорпион

Для Скорпионов настало волнующее время в профессиональной жизни. Вы не только движетесь вперед в нужном темпе, но и притягиваете хорошие предложения. Но не это настоящая причина загадочной улыбки на вашем лице. Именно преодоление своих прошлых ограничений заставляет вас чувствовать себя великолепно. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: независимо от того, с чем вы боретесь, вы выйдете победителем.

Космический совет: вы на правильном пути, продолжайте двигаться вперед.

♐ Стрелец

«Воображение — это начало творения. В, казалось бы, бессмысленных грезах вы видите то, чего хотите больше всего». Подумайте над этими словами Бернарда Шоу. Пришло время воплотить свои самые смелые мечты, Стрельцы. Посейте семена, которые добавят красоты и изящества вашей жизни.

Космический совет: пришло время воплотить ваши самые смелые мечты.

♑ Козерог

Прежде чем критиковать кого-то, нужно пожить его жизнью, Козероги. Правда в том, что вы очень мало знаете о жизненном пути других людей и никогда не узнаете его в полной мере. Лучше всего отпустить строгие суждения и позволить другим жить свободно.

Космический совет: перестаньте критиковать окружающих.

♒ Водолей

Когда все идет не так, как мы себе представляли, мы убеждаем себя, будто Вселенная утаивает нашу долю благ. Найдите минутку, чтобы оглянуться на так называемые неудачи в вашей жизни. Теперь вы понимаете, почему события развивались определенным образом? Звезды просят вас проявить терпение и настойчивость. Ваши мечты стоят того, чтобы за них бороться

Космический совет: не отчаивайтесь, ваши мечты стоят того, чтобы за них бороться.

♓ Рыбы

«Как ты можешь бояться чувствовать? Разве страх — это не чувство? Если вы испытываете страх, значит, вы испытали одну из самых негативных эмоций. Все остальное должно быть проще простого». Эти слова Дэррила Анки точно описывают сдвиг, который вы испытываете в этот момент, Рыбы. Посмотрите сквозь ограничения, которые когда-то сдерживали вас. Сейчас самое время начать воплощать мечты!

Космический совет: перестаньте бояться, следуйте за своей мечтой.

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