«Уже были метастазы в голове»: Юдашкин впервые рассказал о борьбе с онкологией

Модельер Валентин Юдашкин впервые рассказал о своем недуге — с 2016 года он борется с раком. Дизайнер перенес несколько операций, прошел курс химиотерапии, но не бросил главного дела своей жизни: он продолжает работать и создавать новые коллекции. По словам 57-летнего кутюрье, еще год назад он не был готов говорить об онкологии: его ранило то, что в ответ на поисковой запрос «Юдашкин» в сети всплывали статьи о его болезни, а не творчестве.

Однако мастер все же решился на интервью, хотя бы для того, чтобы поддержать людей с подобным диагнозом и показать: рак — не всегда приговор.

Юдашкин с детства бережно относился к своему здоровью и ежегодно проходил диагностику в одной из ведущих клиник Лос-Анджелеса. В семье модельера раком никто не болел. Однако больше пяти лет назад кутюрье начал испытывать сильные головные боли. Он позвонил американским врачам, а те предложили обратиться в российский госпиталь имени Бурденко. Тогда-то неутешительная новость и обрушилась на Юдашкина.

«Помню, как наш величайший академик говорит: „Вы можете сесть на стул?“ Говорит, это все вторично, нам надо искать, откуда все идет. У меня уже были метастазы в голове», — рассказал Юдашкин в интервью журналисту Наталье Синдеевой.

Юдашкин был шокирован неожиданным диагнозом

Оказалось, что рак был диагностирован поздно, вероятно, недуг развивался в течение нескольких лет. Очаг зародился в почке, оттуда метастазы распространились по телу примерно за год. Уверенность медиков в своих силах придала Юдашкину уверенности, и он решил бороться — согласился на операцию.

«Моя первая реакция, как у каждого человека, это шок. Я не был в истерике, наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома. И, наверное, самое важное тут семья, которая сделала вид, что ничего не происходит. Может быть, сопли, слезы были, но я этого не видел вообще», — признался модельер.

Мощную поддержку знаменитому кутюрье оказала супруга. Марина Юдашкина не сомневалась, что муж не сдастся. Она была права — мастер жил, как раньше, работал, готовил новые показы и выходил в свет. Но последствия болезни не остались незамеченными — публика заметила его худобу и бледность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как увидевшие свежее фото Валентина Юдашкина фанаты поддержали его в социальных сетях.