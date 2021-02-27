Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 марта

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что общий фон недели с 1 по 7 марта 2021 года будет довольно благоприятным. Представители многих знаков зодиака ощутят повышенный уровень физической энергии. Ожидается прилив множества новых мыслей и идей. Некоторые почувствуют острую необходимость быть любимыми и дарить свои нежные чувства окружающим. Кроме того возрастет склонность к флирту и романтическим увлечениям.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается благоприятный период. Основные преимущества предстоящей недели — быстро работающий ум, способность эффективно решать возникающие задачи, точность и четкость мышления. Хорошо посвятить время умственной работе, знакомствам и переговорам.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов период скорее неблагоприятный. Возможны ошибки в документах и при переговорах, задержки в принятии решений, другие сложности и препятствия. Однако вы будете чувствовать особую сконцентрированность, способность противостоять внешним сложностям. Ваши волевые усилия могут значительно улучшить ситуацию.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит период, когда удастся многое обдумать и обсудить с окружающими. Однако не рекомендуется принимать важные решения, а также противопоставлять себя окружающим, провоцировать конфликты. Неделя хороша для умственной работы, сбора и анализа информации.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя благоприятная. Вы будете хорошо чувствовать, что вам нужно, и сможете эффективно двигаться к этим целям. Уверенность в себе и сфокусированность на результате помогут вам достичь всего, что вы по-настоящему захотите.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается напряженный период. Возможны препятствия, нарушение планов, задержки в ваших делах и проектах. Особенно опасны ошибки в документах и при переговорах с окружающими. Постарайтесь не подписывать важных бумаг.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит напряженная неделя. Вам может быть сложно разобраться и понять, чего вы хотите на самом деле, и к чему в первую очередь приложить усилия. Возможны конфликты с окружающими, а также недостаток организованности или упадок сил.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя очень благоприятная. Она способствует знакомствам, переговорам, общению, обмену любезностями с окружающими. Также она подходит для заключения серьезных договоренностей. Используйте энергии этого положительного периода на полную!

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов могут поочередно посещать то рассеянность и нервозность, то собранность и целеустремленность. Ваши волевые усилия помогут вам достичь многого и приведут к цели. Однако опасайтесь неточностей в разговорах, ошибок в документах, а также лишней суеты.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает неделя со смешанным влиянием планет. Вам по-прежнему сопутствуют оптимизм, способность влиять на людей и особое красноречие. Однако на предстоящей неделе возможны конфликты с окружающими, борьба за сферы влияния и чрезмерные траты. Кто-то из вашего окружения может предъявлять вам свои претензии и обиды, может быть обоснованные, а может быть и нет.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя благоприятная. Вам удастся собраться с мыслями, принять важные решения и приступить к действиям. Энергии недели благоприятствуют тому, чтобы вы достигли успеха в своих делах и планах. Двигайтесь вперед, действуйте активно и настойчиво.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя снова благоприятствует в умственной работе, исследованиях, открытиях. Возможна некоторая суета и непостоянство ума. Но в целом вы будете вдохновлены интересными идеями и новыми интеллектуальными горизонтами.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит важная неделя, когда они испытают особую осознанность, лучше поймут себя и смогут посмотреть вперед и интуитивно увидеть свое будущее. Примите важные решения относительно того, кем вы хотели бы стать в предстоящем году, чем заниматься, что пережить и почувствовать. Эти решения окажут влияние на вашу дальнейшую судьбу в предстоящем году вашей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ждет знаки Восточного гороскопа в марте. Астролог рассказала, кого в первый месяц весны ждут перемены, и кому следует ловить удачу за хвост.