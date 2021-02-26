Месяц надежд: что ждет знаки Восточного гороскопа в марте?

Март — месяц надежд и ожиданий, исполнившись которых очень легко обжечься. О том, что сулит начало весны представителям разных знаков по Восточному гороскопу, 5-tv.ru рассказала астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Год Крысы

Рожденным в этот год потребуется отдых.

«Остерегайтесь проявлять излишнюю эмоциональность, берегите, пожалуйста, свое здоровье. Самое время пройти обследование, какие-то медицинские процедуры», — посоветовала астролог.

Кроме того, будет полезно заняться наведением красоты. В конце месяца возможно получение долгожданной прибыли.

Год Быка

Быков ожидает новая работа или новый проект. Им могут предложить какую-то должность или даже повышение.

«Будьте внимательны и не упустите свои возможности. Готовьтесь к упорному труду и новым эмоциям! Чем больше будете трудиться, тем больше прибыли», — заметила Егорова.

Год Тигра

Тиграм следует отдохнуть, причем, как от собственных мыслей, так и от потока лишней информации.

«Фильтруйте, что к вам приходит. Некоторых Тигров ждет медицинское обследование, лечение. Возможно, даже придется уехать для этого в другой город или страну. Некоторые будут заняты оформлением документов», — рассказала астролог.

Год Кролика

Перемены в марте будут только к лучшему, однако для успеха нужно будет распрощаться с прошлым.

«Вам захочется начать какое-то новое дело, но для этого придется распрощаться со старым. И все перемены для вас будут только к лучшему, главное — не держаться за старое», — посоветовала эксперт.

Год Дракона

Драконам не стоит строить четкие планы, все равно они будут подвергнуты корректировке.

«Ваши планы могут вдруг поменяться. Пришло время действовать абсолютно по-новому — избавиться от ненужного в жизни, делах, в отношениях. У кого-то может быть сделка по недвижимости, но она может сорваться. Будьте внимательны», — предупредила астролог.

Год Змеи

Змеям март подарит множество возможностей, которые стоит не упустить из виду.

«Вас ожидают неожиданные перемены в делах. Вам предстоит развитие и продвижение. Шикарные возможности будут — как приобрести недвижимость, так и устроиться на какую-то очень хорошую работу. И еще, возможно, у Змей будут интересная поездка», — посулила Егорова.

Год Лошади

Для тех, кто родился в год Лошади, наступает новый период в жизни. Возможно, он будет связан с отстранением от мира и поиском себя.

«Настало время для активных действий. Самое время начать новый проект, записаться в спортзал, может быть, даже нанять тренера для себя. Захочется, возможно, уединиться, изолироваться. Кто-то решится на медицинские процедуры или операцию, возможно, с этим будет связана изоляция», — пояснила астролог.

Год Козы

Некоторые волнения и беспокойство могут присутствовать в жизни Коз, но все сложится очень удачно. Кто-то разбогатеет, а кого-то ждет пополнение в семье.

«Вас, возможно, будет беспокоить вопрос какого-то нового дела, либо вопрос, связанный с детьми или с поездками. Не переживайте, все сложится в вашу пользу, закончится прибылью, для кого-то даже беременностью. В итоге все будет хорошо, даже если вам встретятся какие-то препятствия», — рассказала эксперт.

Год Обезьяны

Для Обезьян первый месяц весны станет временем перемен. Не исключен переезд и даже покупка собственного жилья. Некоторых ждут романтические приключения.

«Возможно, вам предстоит заняться чем-то новым, что принесет приятные эмоции и ощущения. Кто-то переедет в новое жилье, у кого-то появится новый партнер. Кстати, кто одинок, имейте в виду, что есть шанс познакомиться с влиятельным мужчиной», — заметила Егорова.

Год Петуха

Петухам март принесет деловую активность. Найдется время и на себя, не упустите его. Однако, будьте бдительны во всем, что касается денег.

«Вас ожидает взаимодействие с деловым человеком, может быть, консультантом, банкиром. Кроме того, есть возможность заняться здоровьем, отдохнуть и привести себя в порядок. Не давайте, пожалуйста, в долг в марте», — поведала астролог.

Год Собаки

Завершится период затишья, Собаки начнут активную жизнь. И это принесет им массу успехов.

«Вы начнете, наконец, действовать. Причем, вам захочется начать с нуля. Возможно, это будет новое дело, быть может, даже с партнерами. Дерзайте, у вас все получится! Удача на вашей стороне! Вы готовы реализовать план, и вам обязательно помогут окружающие», — заметила эксперт.

Год Свиньи

Целеустремленность сыграет на руку Свиньям. Их азарт и умение рисковать принесут долгожданные плоды.

«Вы будете сильны и серьезно настроены на достижение ваших целей. И вас ждет победа! Самое время рискнуть, замахнуться на новый уровень. Вам все под силу, все удастся, и вы будете просто на высоте!» — заключила астролог.

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