Ученые обнаружили неожиданную пользу от употребления яблок

Ученые провели исследования, в ходе которых выявили неожиданный эффект от употребления яблок. Оказывается, развитие памяти человека напрямую зависит от поглощения этого вида фруктов. Результаты научных изысканий были опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Специалисты из Университета Квинсленда (Австралия) и Немецкого центра нейродегеративных заболеваний провели исследования на мышах. Они искусственно культивировали стволовые клетки из мозга взрослых грызунов, а затем добавили в них фитонутриенты, содержащиеся в составе яблок — кверцитин или 2-гидроксибензойную кислоту.

Оказалось, что большое количество данных веществ в яблоках активизирует процесс нейрогенеза, то есть стимулирует образование новых нейронов.

«Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», — отмечают исследователи.

По словам ученых, эффект от употребления яблок сравним с постоянными физическими нагрузками, которые также способствуют выработке новых нервных клеток.

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