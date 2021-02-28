«Глаза мамины»: Сумишевский устроил сыну праздник через 3 недели после смерти жены

Известный российский певец Ярослав Сумишевский показал, как отметил день рождения сына всего через три недели после трагической смерти жены. Мирослав — единственный ребенок покойной Натальи Бородкиной и исполнителя.

Сумишевский поделился с подписчиками в Instagram видео, на котором запечатлено празднование четырехлетия Мирослава. Семья отправилась с ним в детский игровой центр. Там мальчик вволю наигрался и напрыгался на батуте в компании других детей, прокатился на плечах дяди и под конец задул свечи на торте.

«Мой сын, моя надежда и мой лучик света. Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой папа!» — написал трогательное послание наследнику Сумишевский, сопроводив его снимком с празднования.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Его подписчики присоединились к поздравлениям.

«Пусть этот малыш растет самым счастливым»;

«Ярослав, вы замечательный папа!»;

«Здоровья и счастья вашему сыну»;

«А глаза мамины… Будь счастлив, малыш!» — написали они в комментариях.

Наталья Бородкина скончалась 6 февраля — через неделю после страшного ДТП под Красноярском. В аварию они с Сумишевским попали вместе, когда ехали на его концерт. Однако певец отделался испугом, тогда как его супруга получила тяжелейшие травмы. Несмотря на усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось. У вдовца остался сын Мирослав — единственный ребенок пары.

Сумишевский похоронил жену 8 февраля, а после объявил, что посвятит ей серию концертов.

Ранее 5-tv.ru показывал фото с Ярослава Сумишевского с женой в день рождения их сына.